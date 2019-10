En busca del mejor talento de la danza

El quehacer dancístico no termina en Guadalajara y por segunda ocasión se realizará el “Prix de Guadalajara Luisa Díaz”, plataforma enfocada en promover la formación y difusión de la danza clásica a nivel nacional a través de talleres, galas y competencias que muestran el talento de las academias y profesionales de la danza, detalla Fabiola Rodríguez, parte del comité organizador junto a Luisa Díaz y Ana Paula Cueva.

“Prix Guadalajara es un concurso de danza clásica que tiene el objetivo de fomentar las habilidades artísticas de los bailarines y tengan un espacio escénico para presentarse. Creemos que en Guadalajara hay talento y muchos buscan oportunidades fuera, queremos algo de Guadalajara, que este proyecto sea importante para que puedan venir participantes de todo México y el extranjero”, explica Fabiola Rodríguez al detallar que la convocatoria -que cierra el 11 de octubre- está abierta a bailarines desde los seis años de edad hasta profesionales.

Fabiola Rodríguez señala que desde su primera edición el Prix Guadalajara tuvo una respuesta positiva ante los 160 bailarines locales y nacionales que respondieron a la convocatoria que ahora multiplicará sus becas internacionales en beneficio de los participantes con posibilidad de acceder a estadías formativas en el The Royal Danish Ballet Summer School, en Dinamarca; The Ruth Page School of Dance y Civic Ballet Training Company, en Chicago, así como en el Instituto de Artes de Barcelona, en España, por ejemplo.

“Desde nuestra primera edición ofrecimos becas internacionales a Nueva York y en esta nueva edición ampliamos las becas. Iniciamos con una primera ronda con todas las categorías, de la A a la G divididas por edades, tendremos clases magistrales para bailarines de la misma competencia y a la comunidad que no esté en el concurso”.

Será en el Foro de Arte y Cultura donde Prix Guadalajara reúna a bailarines, maestros y profesionales de la danza con dos días de actividades -26 y 27 de octubre- que contemplan competencias por categoría para otorgar las becas y medallas de oro, plata y bronce a los mejores puntajes que serán determinados por el jurado encabezado por los maestros Luisa Díaz y Héctor Jiménez, bailarines con trayectoria internacional y los únicos mexicanos graduados de la Escuela de la Ópera de París, Francia.

Prix Guadalajara cerrará su segunda edición con una magna Muestra Coreográfica, con la que se busca resaltar y valorizar la labor creativa de los coreógrafos y sus aportaciones al ejercicio dancístico: “primero bailan los primeros lugares y después tendremos la primera Muestra Coreográfica, es una oportunidad para los creadores escénicos”.

Agéndalo

El cierre de convocatoria para la segunda edición de Prix Guadalajara Luisa Díaz 2019 será el 11 de octubre. Más información de inscripciones y categorías en www.prixgdlluisadiaz.com

Jornada de actividades:

26 y 27 de octubre en el Foro de Arte y Cultura, ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde 1451, colonia La Guadalupana, en Guadalajara. Costo para actividades generales: mil 850 pesos por participante, y para la Muestra Coreográfica de la clausura el costo de inscripción es de mil pesos y 300 pesos por participante.