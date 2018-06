Empoderamiento femenino con Tati Ortiz

El compromiso con las mujeres siempre ha sido una prioridad para Tati Ortiz Monasterio, la mexicana que a través de diversas iniciativas ha tejido una red de apoyo y sororidad para erradicar la violencia hacia las mujeres y brindarles herramientas para avanzar en temas de equidad social, laboral, económica y emocional.

Con el lanzamiento de su más reciente publicación “El futuro es mujer”, Tati Ortiz reflexiona sobre la actualidad de las mujeres y los conflictos más recurrentes que obstaculizan el crecimiento profesional y personal de las mexicanas, a través de un libro dinámico en el que comparte experiencias y opciones de acción para lograr una mejor calidad de vida desde cualquier ámbito.

“Ha llegado la era de las mujeres. Mi más grande inquietud es que las mujeres estemos muy bien preparadas para un futuro que se viene en el que México y el mundo necesita mujeres proponiéndose lo que más deseen y lo puedan lograr. Esto ha sido un trabajo de muchos años investigando, estando cerca de mujeres para darme cuenta que lo que se necesita es motivación, herramientas y más motivación”, explicó la autora en entrevista con este medio respecto a sus intenciones con dicho libro.

Rescatar la autoestima

Con el respaldo de editorial Planeta, Ortiz aborda diversas temáticas como la confianza, las relaciones complicadas, la sexualidad, la pasión laboral, el reconocimiento, la equidad salarial, el respeto, la autoestima, el miedo a la crítica y la sororidad, entre otros temas, partiendo desde una perspectiva alentadora que no busca aleccionar ni dictar formas de vida, pero sí brindar herramientas y panoramas que pueden ejecutarse para dar soluciones a situaciones complejas.

“Las mujeres hemos vivido mucho tiempo con miedo a muchas cosas, lo que busco con este libro es brindarles todas las herramientas posibles para que vivan la vida que se propongan siendo quien es cada una sin miedo a ser quienes somos”.

Tati Ortiz destaca la estructura del libro que permite una lectura amena y con puntos resaltables en cada tema, lo que permite a los lectores avanzar conforme sus prioridades y así, también poder ayudar a otras mujeres que se encuentran en condiciones vulnerables en el área personal, laboral y social.

“Estructuré el libro de tal manera para ir acompañando a las mujeres paso a paso. Primero hay que descubrirnos, conocernos muy bien, rescatar esa autoestima y entendiendo que ésta no nos la da nadie, ni el esposo ni el jefe ni el hijo ni nadie ni nada; nosotras somos responsables de amarnos para poder así amar a los demás. Hay que tener confianza en nosotras mismas, eso ha sido una limitante en muchas mujeres, no se arriesgan por miedo a fracasar”.

Competencia con una misma

La escritora que también está al frente en la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC, fundada por su familia hace 40 años), puntualiza la importancia de abordar los temas femeninos con claridad.

“No pretendo cambiar ni aleccionar a nadie, hablo desde mi experiencia. Siempre caminaré con la bandera de que todos los seres humanos en este planeta merecemos ser igualmente felices, el mundo no está diseñado para que sólo contribuya la mitad de la humanidad, está diseñado para que todos aportemos. Esto no es un feminismo radical, aquí no hay lucha ni guerra, nadie pelea ni compite. La única competencia que transmito en este libro es la competencia con una misma para ser mejores y competentes”.