Elma Correa gana el Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí ‘Amparo Dávila’ 2022

La Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), en conjunto con el Gobierno de San Luis Potosí, su Secretaría de Cultura y el Museo Francisco Cossío, anunciaron que la ganadora del Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila 2022 es Elma Aurea Correa Neri, por su obra ‘Lo simple’.

En reunión virtual, un jurado conformado por Claudia Reina Antúnez, Gabriela Valenzuela Navarrete y David Ortiz Celestino, otorgó por unanimidad el galardón a la escritora originaria de Mexicali, Baja California; así, según el acta, se otorga el premio porque en el conjunto de relatos que conforma el libro, “destaca la sencillez y la contundencia de la prosa, el lenguaje fino, la solidez de las estructuras y la calidad consistente”; asimismo, se precisa en el documento que la obra sobresale también por la atinada construcción de sus personajes y las circunstancias e historias en las que estos se hallan inmersos.

Lazos de amistad entre mujeres

Ahora, en palabras de la autora, ‘Lo simple’ es un libro que retrata principalmente los lazos de amistad entre mujeres y el apoyo que a partir de ellos surge para sobreponerse a situaciones adversas, como la soledad o la tristeza; explica que “siempre digo que soy monotemática y lo único que hago es escribir de personas tristes y solas, pero creo que este es un libro sobre la amistad entre morras. Y sí, estas morras norteñas también están tristes, pero tienen amigas para tristear juntas, porque para eso son las amigas, ¿no?”.

Correa precisó que, aunque no es un libro con una temática definida, la amistad que existe entre las protagonistas de sus cuentos es el hilo conductor de la obra; y señaló que otro de los puntos clave en ‘Lo simple’ es el humor que hay a través de sus historias, pues la literatura no debe ser ajena a él.

El humor como recurso

Reveló la escritora que “siempre escribo sobre cosas tristes: violencia, desamor o temas deprimentes, pero siempre trato de escribir con cierto humor, porque si la gente me hace el favor de leer, pues que no la pasen mal leyendo. Me gusta mucho el humor como recurso. Creo que se pueden decir cosas importantes siendo divertido, sin aburrir”.

La también docente y doctoranda por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) agregó que ‘Lo simple’ es una obra que no ideó como un libro; sino que fue un compendio de cuentos escritos a través del tiempo, que durante el confinamiento por la COVID-19 logró convertir en una obra homogénea.

El Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila surgió en 1974, bajo el nombre de Premio Bellas Artes San Luis Potosí, para encontrar e impulsar autoras y autores emergentes. Desde 2018 el galardón adoptó su nombre actual en honor a Amparo Dávila, escritora zacatecana reconocida como pionera del cuento fantástico y ganadora del Premio Xavier Villaurrutia 1977 y la Medalla Bellas Artes 2015.

Elma Correa (Mexicali, Baja California)

Escribe cuento y crónica; es Licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, maestra en Estudios Socioculturales y doctoranda en Sociedad, Espacio y Poder, por la UABC, donde también imparte clases. Además imparte talleres de escritura creativa, coordina un encuentro internacional de escritores y gestiona @habitaciones_propias, una comunidad virtual donde las mujeres del mundo comparten los espacios donde crean. Ha escrito los libros ‘Que parezca un accidente’ (2018) y ‘Mentiras que no te conté’ (2021); ha realizado las compilaciones ‘Vacunas contra la poesía’ (2020), el apartado mexicano de ‘Frontera Norte. Antología de narrativa chilena y mexicana’ (2020), ‘Ni una sola palabra’ (2021) y ‘Mexicanas 2’ (2022).

MF