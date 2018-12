Elísabet Benavent y el poder de sus personajes

La escritora española Elísabet Benavent estuvo de visita en la pasada edición de la FIL para promover su libro “La magia de ser nosotros”, segunda y parte final de la historia de su personaje “Sofía” del texto “La magia de ser Sofía”. La obra salió al mercado en España en 2017, mientras que aquí en México la segunda parte se publicó en julio del 2018. Durante su trayectoria como autora, “@betacoqueta”, como también se le conoce en redes sociales, ha publicado 18 libros, y para ella fue una grata emoción venir a nuestro país a presentar su obra.

“De México solo tengo la experiencia de la FIL, pero ha sido magnifica, me quedo con ganas de repetir y repetir, la verdad que aquí el público mexicano es increíble, es muy entregado, es muy cálido y además mucho más participativo que en España, lo cual me da mucho gusto”, expresa en entrevista. Sobre las reacciones que encontró durante los días de feria, señala, “me hace muy feliz (el público) porque me dicen que he conseguido arrancarles unas carcajadas, con algún otro libro logré hacerles llorar, y sobre todo es que se han sentido identificados con las protagonistas que quieren incluso visitar los sitios de Madrid que se nombran en mis libros”.

A Elísabet se le ha cuestionado del porqué algunos piensan que sus textos son para mujeres, pero ella es enfática al decir que sus historias son para los lectores universales, los que conecten con lo que ella expresa. “Si nosotros catalogamos libros de lectura para mujeres, tendríamos que catalogar otros para hombres, no creo en la diferenciación de géneros para la lectura, creo que son etiquetas que hacen más daño de lo que ordenan y lo que ayudan, ya estamos mayores para hacer estas diferenciaciones que no ayudan en nada a la literatura y los lectores, porque al final son prejuicios y los prejuicios nos limitan”.

Nuevo libro en puerta

Elísabet saltó a la fama “En los zapatos de Valeria” y desde entonces ha vinculado sus textos con las plataformas digitales, una manera muy fresca de mantener en contacto y avivar a sus personajes, “incluso algunas veces las lectoras han creado perfiles de los personajes en Twitter e interactúan entre sí, la verdad es que es increíble porque les toman el tono a los personajes, tal cual es como si estuvieran ellos ‘tuiteando’, todo esto funciona para crear una experiencia 360 alrededor de los libros y se ponga banda sonora a la historia, también cara y espacios en los que se mueven”. Explica que este fenómeno es interesante porque el escritor es como si soltara a esos personajes que creo y de repente caminan solos.

“Algunas chicas incluso se han tatuado frases o algo relacionado con los personajes y es increíble que los lleven tan en bandera es motivo de orgullo para mí”. Y sobre esa responsabilidad que se gesta con este éxito, dice Elísabet que de pronto sí se siente inquieta. “Esto tiene dos puntos de vista, es dulce en el 95 por ciento de los casos y hay un cinco por ciento de vértigo porque tienes miedo a no cumplir las expectativas de los lectores”. Hacia los primeros meses de 2019, la autora presentará un nuevo libro, “Toda la verdad de mis mentiras”.