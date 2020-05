El teatro como fuente de creatividad y empleo

El productor de teatro Juan Torres, quien está a cargo de la puesta en escena “La jaula de las locas”, impartirá la clase magistral “¿Cómo ser productor de teatro en México y no morir en el intento?”, donde compartirá su experiencia de 20 años como productor. La cita es mañana (jueves 21 de mayo) en punto de las 19:00 horas a través de la aplicación Zoom.

El cupo es limitado a 30 lugares con un costo de mil 500 pesos por persona. Después de la sesión, que durará dos horas y media, una semana más tarde, cada participante tendrá retroalimentación uno a uno para aterrizar sus objetivos en la producción teatral. Para inscribirte, envía un correo electrónico a: produccionlajauladelaslocas@gmail.com.

En entrevista, Torres detalla sobre la clase: “Hablaré mucho de mi experiencia como productor de teatro, de todo lo que he vivido por más de 20 años de trayectoria con mis proyectos. Obviamente no hay una fórmula, pero sí hay herramientas, tips y claves para producir una obra de teatro, además (la charla) estará llena de anécdotas, no solo de mi paso como productor en México, también cuando produje en el 2011 en Broadway la obra de teatro ‘Godspell’. (La charla) no solo va dedicada para la gente que quiera dedicarse a la producción, también está enfocada para toda la gente que forma parte de la industria teatral: actores, creativos y espectadores”.

El dinero recaudado será para apoyar al personal técnico que forma parte de “La jaula de las locas”, el cual está sin trabajo desde hace aproximadamente nueve semanas. Torres recuerda que la industria del teatro pasa dificultades, no solo porque no hay recintos abiertos, sino porque la gran mayoría de la gente que se dedica a este arte trabajaba en otras actividades (para solventarse), también suspendidas al no ser esenciales en estos momentos.

“Actualmente produzco ‘La jaula de las locas’, un proyecto que lleva más de mil representaciones, se estrenó a finales del 2015. Esta pandemia nos agarró a todos los mexicanos con los dedos en la puerta; cuando decidimos cerrar los teatros en la Ciudad de México, no imaginamos que iban a pasar tantas semanas, de hecho todos los productores de teatro, haciendo un acto responsable y porque así tenía que ser, decidimos cerrar nuestras actividades antes de que lo hiciera obligatorio la jefa de gobierno”.

Ahora la industria teatral en la Ciudad de México está a la espera de conocer la información que brindará el gobierno con respecto a la activación gradual de las actividades, para así tomar la decisión de cuándo abrirán los teatros, destaca Juan que el primer escenario sería que se comience la reapertura el 15 de junio, pero todo depende de lo que diga la autoridad.

“Hay que adaptarnos a la nueva normalidad, aprender a vivir en medio de una pandemia. Hay una propuesta de que comencemos a abrir los teatros con una tercera parte de la capacidad, esto por supuesto es inviable para cualquier producción, nadie saldría con los gastos. Sin embargo, yo como productor estoy dispuesto a que cuando las autoridades nos den luz verde, comenzar a abrir con el aforo que cada autoridad nos indique, porque aunque tengas pérdidas al principio, es importante decirle a la gente que estamos de vuelta, porque es necesario darle trabajo a las personas para reactivarnos”, finaliza.

