El reto de traducir a la India

India es un nombre muy corto para un país tan grande, pues esta nación que bien puede ser considerada como un subcontinente, ostenta una superficie de 3 mil 287 millones de kilómetros cuadrados.

Sobre este territorio se mueven miles de millones de habitantes que para comunicarse cuentan con 22 lenguas oficiales, diversos tipos de escritura y una literatura milenaria. Por todos estos motivos es que la riqueza de la India no se mide en rupias (su moneda nacional), sino en lo vasto que es su cultura.

Debido lo anterior es que Wendy Phillips tiene una encomienda mayúscula al ser una de las traductoras más notorias de la literatura india al español, y a pesar de que reconoce que hay algunos traductores muy capaces en su labor, ella considera que el trabajo en equipo facilita una mejor traducción.

“Yo siento que traducir en un equipo o en un taller es la mejor forma, porque la fuerza de todos los integrantes individuales y el ojo clínico que cada uno tiene es de mucha ayuda, son fuerzas unidas que van puliendo el texto. Unos son geniales en gramática, otros en lengua y otros en sentimiento, porque detectan cuando algo que se traduce no lleva la misma emoción que en su idioma original. Todo eso le da vida a un texto en la nueva lengua”.

Phillips es licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero su motivación principal por la literatura de la India la encontró debido a la falta de buenas traducciones.

“Me di cuenta que en español realmente no había información de la literatura de India, eran muy pocas las traducciones y las que había eran malas, entonces pensé que me gustaría hacer esa labor de puente para traer conocimiento de este país a la lengua española. Yo en particular me especializo en la literatura clásica de la India, que está en lengua sanscrita, que es para la India lo que el latín es para el español. También me dedico a la literatura anglo-india”.

“Una cuestión interesante es que India es un país muy grande, entonces de norte a sur puede haber muchas diferencias no sólo de la lengua y de la escritura, sino de formas de sentir y de concebirse como país, entonces es importante darle lugar a todas esas expresiones distintas de una sola nación”, finalizó.

Además de ser investigadora titular del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) de la UNAM, desde enero de 2012 Phillips funge como directora regional para América Latina de la IASS. De la misma forma, en 2014 obtuvo el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos por su labor docente