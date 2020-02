"El despertar de la primavera" llega a LARVA

El Laboratorio de Artes Variedades (LARVA), será el escenario de la puesta en escena musical, “El despertar de la primavera” de Steven Sater, que ha sido ganadora de ocho Tony Awards, incluido el premio a Mejor musical. En Guadalajara el proyecto está desarrollado por Provacouture Productions. Las fechas de presentación serán los días 7, 8, 9, 14 y 15 de febrero a las 20:00 horas los viernes y sábados, mientras que el domingo a las 18:00 horas. El recinto se encuentra en la calle Ocampo 138, zona Centro de Guadalajara.

El musical narra la vida de un grupo de adolescentes en la Alemania de 1892, y las maneras en las que deben lidiar con su despertar sexual en una sociedad altamente represiva. Xavier Jaramillo lleva la dirección musical del montaje y Felipe García la dirección escénica.

“Felipe y yo producimos esta obra en Texas hace muchos años y por primera vez estamos aquí con unos proyectos en Guadalajara y queríamos hacer este montaje, el cual nos es muy cercano desde nuestro corazón y nos da mucho gusto presentarlo aquí”, comparte Xavier.

Tan vigente como siempre

Felipe anota que una de las razones por las cuales decidieron hacer este montaje de nueva cuenta es porque desde su percepción, las inquietudes de los jóvenes de 1892 comparadas con las de los chicos de hoy, siguen siendo las mismas. “Todos los sentimientos son iguales y más importante en esta ciudad con todo lo que está pasando con la juventud. La obra nos da la oportunidad como adultos para recordar cómo se sentía ser joven”.

En el reparto están Luisa Cortés, Marco Vega, Gabriel Sevilla y Claudia Navarro. Y es Marco quien hace la reflexión que justo la sociedad vive un momento de caos, “hay situaciones de acoso, de desinformación, de mucha falta de comunicación entre generaciones, entre padres e hijos, entre nosotros mismos nos cuesta mucho hacer contacto y los temas de censura siguen estando, así como en la época victoriana. Ahora estamos un poquito más abiertos con las redes sociales y todo esto, pero todavía nos cuesta trabajo poder hablar entre nosotros de lo que nos está sucediendo”.

Gabriel, también reitera que si bien la obra es importante para los jóvenes, lo es también para los adultos, “para que recuerden lo que se sentía cuando tenían el despertar sexual y todo esto. Y es muy interesante que a pesar de que la obra es muy vieja, antes incluso que el musical, que sea tan vigente y tan actual la temática, porque también es preocupante que sea vigente, porque en una sociedad tan moderna existen problemas de desinformación y gente que no tiene acceso a educación sexual y que no sabe qué hacer con su cuerpo y que está estigmatizada por tabúes”.

Luisa considera que esta obra para ella es un reto y una responsabilidad: “Es un reto porque a pesar de que no soy tan grande, me pongo otra vez en los zapatos de una adolescente y es una responsabilidad porque a través de la música y la actuación, es comunicar a los jóvenes que está bien preguntar y cuestionarse, no está mal querer saber más. Y a los adultos decirles que no pasa nada si comunican y si hablan a que si después esas cosas suceden de una forma peor”.

Claudia cuenta que a ella le toca encarnar a los personajes adultos, a unas mamás y una profesora que son bastante conservadoras y no se permiten tener esa comunicación y conexión con los adolescentes. El equipo de producción espera que el público se enganche con este musical, el cual están trabajando con gran cariño y respeto.

