El arte y la sociedad unidos para crear una cultura

El peor daño que podría causarle a mi orquesta es darles una instrucción clara. Eso impediría que se escuchasen unos a otros. Herbert Von Karajan, Director de Orquesta Austriaco.

La sociedad considera que un buen trabajo gira entorno a ser médico, ser administrador, ser ingeniero, arquitecto, etc. Profesiones que llevan su esfuerzo a cosas tangibles para el mundo. Sin embargo, los que soñamos alguna vez con dedicarnos al arte, los que trabajan de ello y los que se están preparando para intentar entrar en ese mundo, sea de danza, música, teatro, saben perfectamente que no es fácil, que es una constante lucha por mantener las esperanzas ya que, en muchas ocasiones, los familiares creen que no lograremos alcanzar la meta de presentarnos en teatros grandes, de tocar en una orquesta de prestigio o de poder vivir del arte; y si bien, es complicado entrar, la realidad es que, sino intentamos, jamás sabremos si tenemos el potencial para ser parte de esas grandes estrellas a las que entrevistan, las que resaltan; sino intentamos dejaremos que ese mundo que parece estar detrás de la caja de cristal se quede en un sueño, un sueño por el que ni siquiera intentamos alcanzar.

Estas profesiones van más allá de la técnica, de los pasos, de leer notas, de acomodar dedos, de aprenderse una línea, es sobre conectar todo lo aprendido técnicamente, con años de esfuerzo y dedicación y mucha pasión en transmitir un sentimiento, sea con las palabras, el cuerpo o un objeto, es poder gritar al mundo algo que está pasando frente a nuestros ojos.

Intentemos, aunque sea darle una oportunidad, por lo menos el ir a las clases, sin importar la edad que tengas, deja a un lado las inseguridades y deja experimentar a tu corazón la sensación de algo que parece imposible al pensarlo pero que con esfuerzo se puede crear una realidad.

Kimberly García Rivera

ECOS DEL DEBATE

“El liderazgo se puede encontrar en todas y todos los integrantes de un equipo”

No existe un componente que determine el que alguien sea un líder o no, todos tenemos esa capacidad, aun cuando no seas la persona a cargo, una clave para todo buen equipo es que cada uno de los integrantes sea capaz de encontrar fortalezas y guiar cuando es necesario, ya que un buen equipo no es solo una persona que marca el camino, es un conjunto de líderes que apoyan y levantan a los otros para brillar en conjunto.

Mariana Zacnite Lares, Participante Mar Adentro.

La palabra de liderazgo va más allá de la persona que tiene la capacidad de dirigir un grupo de personas, si bien, la persona que toma la batuta es llamado líder, sin embargo, es un trabajo colectivo en el cual se reúnen distintos tipos de talentos, es de ahí en el que cada uno toma el liderazgo de su talento y aporta su conocimiento para poder lograr un objetivo común, el reto es que todos tengan una mentalidad de líder.

Ricardo Zavala, Participante Mar Adentro.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Impulsando a jóvenes en el ámbito musical

Entrevista a Juan Tucán Franco

Juan Tucán Franco es director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. Su primer acercamiento con la música fue a los 5 años de edad, inició con el piano y posteriormente con el violín. Se define como “una persona inquieta que le gusta perseguir sus sueños, sobre todo sus metas, al menos todo lo que visualiza lo aterriza y trata de ver la manera más factible de poderlo lograr o alcanzar.”

Siempre le llamó la atención la figura directoral en una orquesta, con ello ha tenido oportunidad de guiar a otros para desarrollar su talento, “sin duda es algo que me encanta ver crecer, sobre todo a las personas que colaboran o crecen o trabajan conmigo, más aún a los que yo veo que tienen un potencial fuera de lo ordinario y que a veces necesitan ese empujón para seguir adelante porque no todas las personas creen en ellos mismos y a veces necesitan de estos pequeños empujones para seguir adelante.”

De la juventud, Juan, rescata el valor del tiempo “hoy en día es sumamente importante darle valor al tiempo, la calidad de atención que le dedicas a las personas; hay veces que es difícil valorar las pequeñas acciones, las cosas ordinarias, porque a veces solo estamos esperando cosas extraordinarias y no valoramos el esfuerzo que es estar día a día de pie.”

Como director, Juan reconoce sus experiencias y aprendizajes durante su trayectoria, “todo lo que pueda estar o no estar pasa por manos del director y, la responsabilidad viene implícita en tratar de sacar lo mejor de cada uno de las personas que colaboran contigo sin importar cuál sea el nivel, infantil, juvenil, profesional y de ahí nace el aprender a trabajar con personas, es la parte más bonita, porque es lo que te queda al final: la interacción que tienes con una persona, con un ser humano, con un artista que también tiene pasiones, preocupaciones, estrés, sentimientos”.

Además, dirigir una orquesta juvenil lo ha hecho testigo del liderazgo que tienen las y los jóvenes. “dentro de la misma orquesta hay principales de sección que se encargan del resto de sus compañeros para, de alguna manera, guiarlos, entonces la orquesta también es un grupo de líderes, (…) entonces las orquestas deben ser considerados como un grupo de especialistas, no es la excepción con los jóvenes, que están en formación, pero ya son de alguna manera especialistas o son punta de lanza en lo que están haciendo al resto de su sociedad.”

El compromiso de Juan hacia la juventud es algo que tiene presente a futuro, “Me encantaría que mi orquesta fuera un referente y no solo del quehacer artístico, sino como un modelo de desarrollo en el cual, más jóvenes puedan aportar, y no solo musicalmente”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“El artista necesita invertir, como en todas las carreras se tiene que hacer una inversión considerable de tiempo, de recursos, de disposición de sacrificio ante otros medios o gustos, el artista debe aprender a invertir en material, recursos, capacitación, servicios para seguir creciendo también hay que renovarse, hay que seguir aprendiendo. Además de sumarle que luchen por lo que quieren, sobre todo no solo que lo deseen, sino que también lo trabajen, hay mucha gente que tiene muchos deseos y muchas metas pero que decide quedarse en casa viendo como suceden las cosas y no siendo parte de y eso incluye desde la actividad que realizas, es dejar que las cosas sucedan, pero estando activos en ella.”

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Alondra de la Parra

Alondra de la Parra nació el 31 de octubre de 1980, fue criada en la Ciudad de México e inició sus estudios de piano a los 7 años y de violonchelo a los 13 años y a los 19 se muda a Nueva York para estudiar piano y dirección Orquestal en Manhattan School of Music.

Obtuvo el BM en interpretación del piano, actualmente es la fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas donde promueven jóvenes solistas y compositores de todo el continente. Frecuenta a la Orchestre de París, Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Sinfónica de São Paulo y la Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Diez notas positivas

Teatro Colón da talleres y presentaciones para niños durante las vacaciones de invierno. Zury Tlapanco Reyes, estudiante mexicana, gana en el mundial matemático de China. Aumenta 6% el número de ciclistas a nivel mundial según el estudio Worldwide Cycling Index. Aleixa Goytia, estudiante mexicana fabricó un producto que ayuda a degradar el unicel. Georgina Santos, de 18 años, fue aceptada en el campamento de la NASA, convirtiéndola en la primera de su estado (Yucatán) en asistir. Estudiante de la Escuela Politécnica de Guadalajara será representante en las Olimpiadas Internacionales de Química. Investigadores mexicanos encuentran 5 nuevos arrecifes en el Golfo de México. Guillermo del Toro financia boletos de avión para estudiantes que participarán en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. El Parque ecológico Xochitla instalará la alfombra de elementos naturales más grande del mundo, compuesta por las flores silvestres más importantes de México. El Museo de las Constituciones de la UNAM recibe el premio Red Dot Award.

Mar adentro propone

Para leer…

“El pianista” de Jerzy Waldorff.

Para conocer…

La Orquesta Sinfónica Nacional es la segunda más antigua de latino américa que se remonta a 1881 fundado en el Conservatorio de Música.

Para saber…

En 2002 La Orquesta Sinfónica Nacional obtuvo la nominación al Grammy Latino en la categoría de mejor álbum clásico. y en 20014, fue acreedora al premio lunas del auditorio nacional como mejor espectáculo clásico.