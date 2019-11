El arte de conocer el comportamiento humano

El escritor estadounidense Robert Greene pasó por Guadalajara para promocionar su nuevo libro, “Las leyes de la naturaleza humana” (ed. Océano). En esta publicación expone el comportamiento humano para desentrañar las pasiones y emociones que han regido las formas en que interactuamos. Su objetivo es proponer a los lectores una mejor manera de controlar las emociones: “No quiero decir que hace falta reprimir las emociones: quiero decir que hay que tener más inteligencia con las emociones. Entenderlas, de dónde vienen, por qué nos sentimos enojados, por qué los celos. Analizarlo, saber de dónde viene y no solo reaccionar”.

Para ejemplificarlo, Greene utiliza muchas referencias históricas y literarias, con anécdotas y biografías sintetizadas con amenidad. Así Robert resalta la cualidad de contar historias: “Yo quiero seducir a los lectores. Hay mucha información. Desde el comienzo he querido divertir a la gente, entrar a las ideas y luego interpretar la historia. También quiero revelar un lado escondido, que la gente no conoce de estos personajes históricos, como Martin Luther King: era un hombre bastante frágil, con momentos de mucha inseguridad. Es una manera de humanizarle, en lugar de hacerlo un ídolo caído del cielo”.

A propósito de ello, el autor se remontó a su libro sobre las estrategias de la guerra, donde el personaje principal que analiza es Napoleón Bonaparte: “Quería humanizarlo, si leemos esta historia podemos ser como Napoleón en la vida, en la oficina, en los negocios. No son mitos, son hombres y mujeres como nosotros. Tienen vulnerabilidades, emociones y errores: quiero dar a conocer ese lado más inseguro, más vulnerable de la gente”. La elección de los sujetos que estudia y expone son por su gusto personal: “Escojo historias de la gente que me cae bien. Me gusta mucho el personaje de Antón Chejov, el escritor ruso: tenía la idea de que era un hombre, muy amable, muy abierto, alguien a quien me gustaría conocer. O la gran escritora británica Mary Shelley”.

El caso de Napoleón muchos lectores lo conocen por las clases de historia, materia que se imparte desde la educación básica. Pero en el caso de la filosofía (ahora relegada) y las emociones, se trata de dos temas que prácticamente están ausentes de la escuela, algo que lamenta Robert: “Todas tienen muchísimo valor para entender lo que es el ser humano. Tengo la idea de que la historia vive en nosotros, no es una cosa del pasado, está muy vívida. Nuestro lenguaje, costumbres e ideas vienen de nuestros antepasados. No nacemos con eso, ni con los valores. La historia es la esencia del ser humano. Nada es nuevo: pasa lo mismo en los años de 1920 o en la Roma antigua. Si no se conoce la historia tenemos la impresión de que todo es novedad. Si no la conocemos vivimos como en un sueño, sin conocer genuinamente la realidad. En mi próximo libro destacaré este punto muy fuerte: cómo la historia vive en nosotros”.

Con amplio repertorio y experiencias

“El arte de la seducción”, “Maestría”, “Las 48 leyes del poder” y “Las 33 estrategias de la guerra” son otros de sus libros, también publicados por Océano. Además coescribió “La ley 50”, con el rapero 50 Cent: “Me gustó mucho, por fin no viví entre los muertos para escribir. Pude hablar con él, dar ejemplos de su vida. Le llamé ‘el Napoleón Bonaparte del hip hop’, es un gran estratega de los beats. Pasé seis meses con él, a su lado, vi un lado de los Estados Unidos que nunca había visto, de la vida de los famosos”.