El Benítez es para Benito

Este lunes se anunció el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2018 para Benito Taibo, escritor y periodista. Entregado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), este galardón ya había sido recibido por un Taibo: Paco Ignacio Taibo I, su padre, de quien Benito aprendió el oficio: “Ha sido un maestro de periodistas, entre ellos yo mismo. Aprendí el oficio a su lado, casi todo lo que sé. Fui haciendo periodismo a su lado, también con mi hermano. Vengo de una familia de periodistas. Esto me enorgullece inmensamente. También mi padre fue recipiente de este homenaje: es la primera vez que un padre y un hijo hacen esta suerte de 1-2. Supongo que estaría muy orgulloso de saberlo, muy contento. Diría que sí sirvió de algo todo lo que me enseñó”, comentó en entrevista telefónica.

"Federico García Lorca decía que escribía para que lo quisieran. Yo me puedo plegar a sus palabras, con toda la humildad posible. Escribo para ser leído. Si otros no lo hacen allá ellos. Escribo para dejar un poco de mí mismo en los demás. Particularmente para demostrarle a montones de jóvenes que el mundo es más ancho y menos ajeno de lo que pensábamos. El mundo está por descubrirse todos los días. Es un mensaje que intento pasar a diario".

Son muchos los aprendizajes que Benito tuvo con su padre: “Ha sido un faro, una guía. Lo primero que nos enseñó es a mirar a los demás, que nadie es menor o menos que nosotros, que somos iguales. Una de sus mayores y más importantes enseñanzas es que siempre se puede aprender algo del otro. Y la de descubrir lo extraordinario en lo cotidiano, es algo que nos enseñó mi padre. Sigue siendo una guía en mi vida cotidiana, saber que en la apariencia de lo ordinario está lo extraordinario”.

Para Benito, la noticia del premio supuso un honor inesperado: “Me da muchísimo gusto que sea un homenaje dado entre pares. Son periodistas culturales, o son recipientes del propio homenaje quienes deciden quién es el siguiente. Lo recibo con orgullo, estupor y con mucho pudor también: estoy convencido de que hay muchos que lo merecerían”. Desde diferentes trincheras, Benito ha ejercido el periodismo, como lo recordó: “Durante siete u ocho años fui coordinador de la sección cultural de El Universal. Hoy soy director general de Radio UNAM, donde seguimos haciendo periodismo todos los días. Me llena de enorme emoción estar con toda la gente que hace periodismo hablado, contando todo lo que acontece en la universidad. Dando también un panorama distinto al hecho noticioso, transformándolo en una suerte de espejo que nos refleja como sociedad”.

Otra labor paralela ha sido la promoción de la literatura: “Llevo muchos años haciendo la difusión de fomento a la lectura. Es simplemente porque tengo la necesidad de compartir el ‘mapa de la isla del tesoro’. Tengo la certeza de que un lector no puede quedarse con el libro y guardarlo, convirtiéndose en una especie de avaro. Hay que compartir este tesoro y poder contarlo de la mejor manera posible, para intentar que otros sean capturados por este hábito de la literatura”.

¿El periodismo es también literatura?

A propósito de la literatura, donde se desenvuelve como narrador, Benito comentó esa vieja discusión de si el periodismo es también literatura: “Cada vez hay una menor distancia entre una y otra. Durante muchos años se consideró el periodismo como una suerte de hijo bastardo de la literatura. Esto ya se superó desde hace mucho. El mejor de los ejemplos es el Nobel a Svetlana (Aleksiévich), una periodista. O que se reconozca el enorme trabajo que ha hecho Kapuscinski, Truman Capote o García Márquez. Todos demostraron que el periodismo no es un hijo bastardo de la literatura: lo contrario, es un hijo guapo, saludable y que todos los días está allí para demostrar que tiene un inmenso valor”.

Frente a la cámara y con Alejandro Rosas, Isabel Revueltas y Francisco Martín Moreno, Taibo también ha hecho divulgación de la historia en la pantalla chica: “Intentamos hacer que la historia sea menos aburrida de lo que nos lo han hecho pensar durante tantos años. Y sin literatura no hay historia: la mejor manera de contar la historia es hacerlo con la literatura. Que los héroes tengan cara, cuerpo, zapatos, deseos… todo. Los cronistas históricos son de alguna manera periodistas. Vicente Riva Palacio y otros hicieron las mejores crónicas de su tiempo”.

Entre las importancias del periodismo cultural está la reflexión: “El periodismo es un generador de consciencia crítica, no solo de información. Particularmente el cultural, que permite ver más allá de una manera mucho más amplia. Saber que no estamos solos, no somos islas, somos archipiélagos… Sirve para eso: el mundo es más cercano de lo que aparenta: lo que sucede del otro lado del mundo tiene raíces que nos interconectan”.

Por último, Benito Taibo llegará a la FIL de Guadalajara a finales de este año con por lo menos dos novedades editoriales: una novela y una colección de cuentos.