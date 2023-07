Si hablamos de los métodos de enseñanza de cuando mis padres estudiaban, estamos hablando de alrededor de unos 35-40 años. Y han sido realmente muy diferentes por el hecho de cómo los maestros actúan, creo que antes podían llegar a ser más rígidos o estrictos, a diferencia de cómo lo es hoy en día.

Los tipos de métodos de enseñanza que existían, eran más acerca de teoría y no tanto práctica, sin embargo también tenían sus cosas buenas, como la constante disciplina, responsabilidad y respeto que hacían tener los maestros en la relación con los alumnos.

En la actualidad se han identificado más de 10 tipos de inteligencias múltiples y no todos los métodos son iguales a los tipos de inteligencia, a mi parecer en algunas escuelas y colegios de México no se les da mucha relevancia a las inteligencias, es por eso que los alumnos no aprenden igual y a algunos les cuesta más.

Y aún así hay instituciones como Mar adentro en donde invitan a los jóvenes a conocer nuevas cosas, mundos y temas, creando así muchas áreas de oportunidades en su crecimiento escolar.

Siendo ahora que los métodos son distintos debido a como la psicología se ha hecho cada día más importante en nuestro mundo, pues los métodos actuales tienden a ser más inclusivos , menos opresivos a como solían ser, se promueve el desarrollo de distintas habilidades de manera más pacífica, también se fomenta al trabajo en equipo, la solución de distintas problemáticas y la comunicación afectiva.

Crecia Torres

“La literatura infantil y juvenil es la verdadera literatura universal”

Teresa Orozco

La Dr.Orozco comenzó a explorar el mundo de la literatura infantil gracias a su primera formación como educadora, donde tuvo la oportunidad de convivir constantemente con los niños. Más tarde ingresó a la Licenciatura en Letras Hispánicas guiada por su gusto hacia la lectura, y allí descubrió que la literatura enfocada en niños y niños era tierra de nadie.

“En educación se utilizaba como un pasatiempo (entretener, tiempos muertos) y en la universidad no era considerada ni en broma en ningún programa de las clases de literatura. En México no existe ninguna maestría en literatura infantil y juvenil (esa es una tarea pendiente que tengo)”.

A partir de ese momento se dio a la tarea de investigar e informarse más acerca de este campo de la literatura para niñas y niños.

La Dr.Orozco considera que una de las mejores estrategias para acercar a las infancias a la lectura es a través de la oralidad como primer acercamiento a la palabra, es decir, contar cuentos que poco a poco acerquen a los seres humanos a la creación de historias para, después, encaminarlos a la lectura a través de combinar libros con imágenes.

“Formalmente se denomina libro álbum al tipo de libro que presenta texto escrito y texto visual de forma interdependiente, es decir, que el significado se construye a partir de la relación entre ambos lenguajes y el diseño editorial”

La manera en que la Dr.Orozco cree que la literatura infantil influye en la educación de los niños se da por medio de una lectura consciente, donde los pasos a seguir comiencen con las historias en voz alta y así incentivar la curiosidad de los niños y niñas. “Por lo tanto, debemos contar historias o leer historias en voz alta para despertar la curiosidad de aprender a leer y escribir. Si logramos que niñas y niños lean por decisión, la decodificación (conocer letras y palabras) y la comprensión estarán incluidas.”

“Si invirtiéramos en formación docente, tendríamos el mejor ejercito educativo para hacer frente a cualquier problema social, en México y en el mundo” opinión la Dr. Orozco respecto al cuestionamiento de las herramientas fundamentales para la educación infantil.

Dentro del mundo de la literatura infantil nos recomienda distintos libros como “ El pato y la muerte de Wolf Elbrucht que aborda la muerte de una manera tan natural, sin sentimentalismos ni posturas extremas” o “O Camino a casa de Jairo Buitrago que trata un tema de pérdida de la figura paterna de una forma tan bella y sorpresiva” y “Selma es otro libro que considero aborda temas fundamentales y complejos de una forma sencilla y limpia. Selma se pregunta ¿Qué es la felicidad?”. Nos recuerda, por supuesto, la importancia de dejar que la lectura sea instintiva a través de visitar bibliotecas y librerías.

Jóvenes y adultos podemos instruirnos para proporcionar una mejor educación leyendo.

“Considero que la lectura por decisión es una ruta muy importante para que cada ser humano identifique sus propias diferencias (…) La lectura ayuda en la estimulación de la imaginación y la fantasía que es la base de un posterior pensamiento crítico. ¿Cómo podemos tener una postura crítica ante una situación si antes no imaginamos mundos diferentes?”

Mensaje Mar Adentro

Lean de forma no convencional, es decir, no se sientan “obligados” a leer determinado libro solo porque muchos académicos lo recomiendan, o porque sus amigos lo leen. Exploren y si no les gusta, déjenlo de lado, ya llegará su momento de leerlo (a mí me ha pasado), porque si lo leen por obligación entonces volvemos al enfoque tradicional de la lectura (leer todo desde principio a fin, lectura de comprensión). Siéntanse libres de leer en pedazos, de comenzar por el final, de brincarse páginas, porque, al fin y al cabo, la lectura es un acto personal, no deberíamos dar cuenta a nadie de nuestro proceso lector.

Lean literatura para niñas, niños y jóvenes, acérquense a las propuestas y disfruten su contenido literario y visual. Quítense de la cabeza que los libros infantiles son solo para niñas y niños. La literatura infantil y juvenil es la verdadera literatura universal.

