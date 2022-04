Edomex: El INAH suspende intervención no autorizada en la Capilla de Arroyozarco

Respecto de una intervención no autorizada en una pintura mural de la Capilla de la Ex Hacienda de Arroyozarco, en el municipio de Aculco, en el Estado de México –de lo cual se supo a través de una denuncia ciudadana que se hizo a través de redes sociales–, la Secretaría de Cultura federal, por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que este viernes 1 de abril personal especializado en conservación, monumentos históricos y asuntos jurídicos adscritos al Centro INAH de la entidad, realizaron una visita de inspección a la capilla y se confirmó la realización de una intervención no autorizada en la cenefa pintada del inmueble histórico, por lo que se procedió a la suspensión de tales trabajos.

Para esta inspección, los especialistas acudieron en compañía de autoridades municipales y fueron recibidos por el párroco de la capilla; así, se determinó la aplicación de pintura por personal no especializado a secciones del mural histórico –cenefas y remate–, localizadas en la parte media superior de los muros laterales de la nave, y se determinó que la afectación abarca un área aproximada de dos metros cuadrados.

De este modo, en los próximos días, los expertos en conservación y restauración del Centro INAH Estado de México integrarán el diagnóstico detallado de la intervención, así como la propuesta de resarcimiento de daños.

Ahora, en cuanto a las autoridades eclesiásticas locales y de la Diócesis de Atlacomulco, se comprometieron a atender los requerimientos del INAH a fin de resarcir los daños a los componentes patrimoniales de la edificación, los cuales son parte importante de la historia del Camino Real de Tierra Adentro.

JM