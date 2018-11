Edgardo Cozarinsky gana Premio de Cuento García Márquez 2018

El argentino Edgardo Cozarinsky ganó el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez 2018 con su obra “En el último trago nos vamos”, reconocimiento que otorga 100 mil dólares por parte del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia.

Por segunda vez un escritor, dramaturgo y cineasta recibe el galardón más importante para el género de cuento en habla hispana. El fallo lo dio a conocer el jurado integrado Alberto Manguel, Piedad Bonnett, Diamela Eltit y Élmer Mendoza.

“En el último trago nos vamos”, publicado por Tusquets Editores, fue seleccionado entre las 127 obras postuladas por igual número de escritores de 21 países de Hispanoamérica, informó el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional.

En el acta, el jurado del Premio destacó de la obra de Cozarinsky que la obra ganadora es, sobre todo, “un libro escrito con un gran oficio narrativo, con raíces profundas en una antigua tradición literaria y de una notable solidez intelectual”.

Entre sus temas “están la identidad existencial, la vejez y la infidelidad de los recuerdos, todos elaborados por Cozarinsky de una manera singular, otorgándoles una dimensión literaria solvente y necesaria”.

Sus cuentos describen “mundos diversos en los cuales los protagonistas resultan ser fantasmas o, al menos, fantasmagóricos. Los escenarios van de la geografía argentina hasta los de Europa del Este y Asia, todos arraigados en el imaginario de Cozarinsky”, anotó el jurado.

Cozarinsky recibió, además de una estatuilla inspirada en las mariposas amarillas de Gabo, la suma de 100 mil dólares. Su libro también circulará en las mil 500 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia.

Al recibir el galardón, el escritor, quien inició su gusto por la lectura y la escritura gracias a autores como Borges, Kafka y Chejov, dijo que “recibir este premio (...) me toca muy profundamente”. García Márquez “fue muy importante para mí en un momento de mi juventud”.

“Tenía 20 años y empezaba a hacer periodismo. Sentía que lo que hacía no era importante. En ese momento leí ‘Relato de un náufrago’. Este libro me inspiró, porque es parte del periodismo y llega a ser literatura”, dijo.

“Esa narrativa a partir del periodismo, me cautivó mucho antes de su obra maestra ‘Cien años de soledad’. Esa obra me sacó del pozo de frustración que tenía y me impulsó a escribir”, señaló el autor argentino.

Durante la ceremonia de premiación realizada en el Teatro Colón de Bogotá, Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, destacó el alcance que ha logrado el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez en sus primeras cinco ediciones.

“Desde 2014, el Ministerio de Cultura de Colombia ha buscado, con este reconocimiento, impulsar la escritura y la publicación de cuentos en nuestra lengua española”, indicó Gaitán.

“Hemos sido testigos, en estos cuatro años, del aporte del premio para que los autores tengan nuevas ediciones de sus obras, traducciones a otros idiomas y circulación en las más importantes ferias internacionales; en encuentros con lectores de las más diversas latitudes”, anotó Gaitán.

Por su parte, el escritor argentino Alberto Manguel, presidente del jurado, afirmó que “este premio celebra el género literario más antiguo de nuestra historia. Anton Chéjov cuenta que una vez, cuando ejercía como maestro rural, pidió a los niños que escribieran un relato sobre el mar”.

“Uno de ellos -dijo- escribió un relato de solo cuatro palabras: “El mar es grande”. Chéjov dijo que eso era lo que esperaba de un cuento. Justamente, las cualidades que hacen los mejores cuentos son: la brevedad, la verdad poética y el estilo”.

Los finalistas

La quinta edición de este premio tuvo como finalistas a Andrés Mauricio Muñoz, de Colombia, con “Hay días en que estamos idos” (Seix Barral), los argentinos Santiago Craig, con “Las tormentas” (Editorial Entropía), y Pablo Colacrai, con “Nadie es tan fuerte” (Editorial Modesto Rimba), junto a la chilena Constanza Gutiérrez, con “Terriers” (Editorial Montacerdos).

Cada uno de los finalistas recibieron la suma de tres mil dólares y sus libros formarán parte, también, de las colecciones de las bibliotecas públicas de Colombia. El Premio Hispanoamericano de Cuento es un homenaje del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia a García Márquez, quien inició su prolífica labor como escritor de ficción en 1947, con un primer cuento titulado “La tercera resignación”.

Durante su carrera, García Márquez, fallecido en Ciudad de México en abril de 2014, escribió cuatro colecciones de cuentos fundamentales para la literatura de Colombia y el mundo, entre los que se destacan: “El ahogado más hermoso del mundo”; “Ojos de perro azul”; “La mujer que llegaba a las seis”; “En este pueblo no hay ladrones” y “Un señor muy viejo con unas alas enormes”, entre otros.

En sus cinco ediciones, el Premio Hispanoamericano de Cuento ha contado con más de 600 participantes. En la primera edición, celebrada en 2014, participaron 125 escritores de 17 países. El ganador fue el argentino Guillermo Martínez, con el libro de cuentos “Una felicidad repulsiva” de Editorial Planeta.

En 2015, participaron 136 escritores de 19 países, y la ganadora fue la boliviano-venezolana Magela Baudoin, con su libro “La composición de la sal” de Plural editores.