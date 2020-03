Doblete literario: lanzan nuevos concursos

La Fundación Elena Poniatowska Amor y Ventosa Arrufat abrieron la convocatoria de la primera edición del Concurso Internacional de Novela y del Concurso de Cuento Iberoamericano. Este último certamen seleccionará diez cuentos que serán premiados con 20 mil pesos cada uno, mientras que el de novela otorgará medio millón; ambos se publicarán, en el caso de la decena de relatos, se recopilarán en un solo libro.

“Esto surge porque el abogado Jorge Ortega llegó conmigo para ofrecer dinero del extranjero para la creación de un concurso de cuento y novela. Me sorprendí, me quedé incrédulo. Me contó la historia de la familia Ventosa Arrufat, que ya falleció, pero decidió dejar un fideicomiso para la creación de este concurso”, detalló el director de la Fundación Elena Poniatowska, Felipe Haro, quien ayer presentó el certamen junto al albacea de los Ventosa Arrufat, Jorge Ortega, y el coordinador académico de la fundación, Javier Aranda.

Los organizadores plantean realizar ambos concursos anualmente durante un periodo de cinco años, y si la respuesta del público es positiva, no descartan integrar en un futuro un concurso de poesía u otras actividades relacionadas con la literatura.

“Las emisiones empiezan ya y se cierran el 30 de julio. El premio se entregaría a principios de septiembre, aunque vemos la posibilidad de moverlo hasta octubre, según los tiempos en relación con la pandemia. El galardón se realizará en la sede de la Fundación (en Ciudad de México), y esperemos que se haga en cuatro ocasiones más”, explicó Haro, hijo de la escritora Elena Poniatowska.

Por su parte, Aranda resaltó la importancia de los géneros literarios que abordan ambos concursos: “La novela se está transformando de una manera asombrosa, estamos transitando a otras partes, dejando de lado las descripciones del siglo pasado; y por el lado del cuento, se está recuperando increíblemente, y otorgar varios premios a varios cuentistas es para ponerlos en el centro de las propuestas literarias”.

Un jurado ambivalente

Para la selección tanto de la novela como de los cuentos ganadores, el jurado estará compuesto por académicos y críticos, según comentóJavier Aranda: “En este ejercicio hemos planteado trabajar con un jurado donde se conjugue la experiencia lectora con la academia.

Generalmente la academia trabaja por su lado, pero queremos conjuntar ambas visiones para tener validación de ambas partes para tener una propuesta de lectura totalmente interesante en términos literarios, pero también para conectar con los lectores comunes. Así, los jurados serán lectores totalmente calificados que tendrán que ver con el trabajo profesional de la crítica, pero también que estén trabajando en la academia”.

Además, el también escritor destacó la revelancia de las convocatorias recién abiertas. “No siempre se crea un premio a partir de una fundación privada. Nos estábamos acostumbrando a que los premios los dieran las grandes corporaciones editoriales. Este premio tiene un acento particular: animar la mesa de la cultura por la mera gana de hacerlo y porque estas dos fundaciones están convencidas de que con esto se puede, quizá no combatir la barbarie en la que estamos viviendo, pero sí crear una especie de antídoto contra la cultura del dinero fácil que nos está invadiendo”.

Ventosa Arrufat: herencia cultural

El albacea de Ventosa Arrufat, Jorge Ortega, contó la historia del matrimonio español que dejó gran parte de su herencia a la cultura en México, país que le abrió los brazos durante el franquismo: “Ventosa Arrufat es un matrimonio que llegó a México poco después de la Guerra Civil, puesto que no podían vivir bajo el régimen de Franco. Pusieron un restaurante en Avenida Insurgentes (en la capital del país) que fue muy popular en los 70. Les gustaba mucho la literatura, por lo que parte de su herencia la destinaron para el fomento de la cultura, en particular de la cultura catalana, pero también para crear este concurso”.

TOMA NOTA

¡Participa!

La convocatoria para el concurso de cuento y novela iberoamericana de Ventosa Arrufat y Fundación Elena Poniatowska Amor está abierta actualmente a través de la página web: http://fundacionelenaponiatowska.org/; cierra el 30 de julio. Los ganadores se darán a conocer en el segundo semestre del presente año.

JL