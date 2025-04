El talento de “Coffe Wave” se da cita en la feria Alquimia Gráfica

El arte urbano y el diseño independiente tienen una nueva cita en Guadalajara con la edición número 18 de la feria Alquimia Gráfica, un encuentro entre el arte y el diseño, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de mayo, en el Museo de la Ciudad (Calle Independencia 684, Zona Centro), en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Entre los participantes se encuentra Daniel Ávalos, mejor conocido como “Coffe Wave”, un diseñador gráfico que ha encontrado en la animación y la ilustración artesanal su verdadera vocación.

En entrevista con EL INFORMADOR, Ávalos compartió su entusiasmo por ser parte de este evento, al que describe como un importante escaparate para los creadores locales. “Se trata de Alquimia Gráfica, esta será la primera edición a la que yo voy a ir, pero ya llevan varios meses haciendo esta exposición que se realiza cada mes. Es un espacio que les dan a varios artistas de la ciudad para que puedan exponerse y vender toda su mercancía, todas sus creaciones. Hay artistas digitales y otros que se dedican más a la imprenta, grabado y cosas así”, explicó.

Su participación surgió de manera espontánea gracias a la difusión en redes sociales. Daniel cuenta que descubrió Alquimia Gráfica en Instagram, plataforma en la que constantemente busca espacios de exposición artística. “Me salió como recomendados debido a que busco cuentas de exposiciones o ferias artísticas. Vi que tenían convocatorias abiertas, investigué el proceso, les mandé mensaje y me enviaron el reglamento y los pasos a seguir. No duró más de tres días el trámite”, relató.

Daniel Ávalos. El diseñador gráfico es mejor conocido como “Coffe Wave”. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Aunque será su primera vez en Alquimia Gráfica, no es la primera ocasión en que “Coffe Wave” participa en un encuentro similar. “Esta sería la quinta ocasión que hago algo así. La primera vez fue el año pasado, como en marzo más o menos, en una feria que se llama Naekocon. Se hace dos o tres veces al año. Desde entonces he asistido a tres o cuatro eventos de este tipo”, recordó.

En esta nueva edición de la feria, los asistentes podrán adquirir parte del trabajo de Daniel, quien ofrece una variedad de productos artesanales. “Principalmente hago stickers, creo que es lo que más he vendido en las veces pasadas. También vendo llaveros, pines, medallitas pequeñitas, además de libretas y prints”, detalló.

Más allá de la venta, para Ávalos, estos espacios representan oportunidades únicas para el intercambio cultural y artístico. “Son puntos de encuentro para comunidades. He notado que hay muchos artistas que no conocía, a veces por las limitaciones de las redes sociales. Al conocerlos te das cuenta que tienen trabajos superchidos que merecen mucho reconocimiento. Me gusta pasearme por esos eventos y apoyar a otros artistas. Se vive un ambiente muy chido, porque también se realizan actividades como el intercambio de stickers. Así he conocido a varios artistas; dos o tres de los que ahora soy seguidor fue gracias a que los conocí en ferias y convenciones. Es una gran forma de conocer nuevos talentos locales”, destacó.

Respecto a su propio trabajo, Daniel comenta que su especialidad son los stickers de personajes populares. “Principalmente hago personajes de series o videojuegos de gusto popular. Mi mercancía es artesanal: imprimo sobre papel autoadherible y luego lamino con holográfico, lo que le da un efecto brilloso. También uso vinil más resistente. En la última convención, por ejemplo, hice stickers de Godzilla y toda su franquicia”, explicó.

Por ello, invita a todos los interesados a darse una vuelta por la feria: “Se encuentran cosas muy chidas y agradables. Además, apoyan a los artistas locales, que muchas veces no son tan conocidos”.

Durante ambos días, además de la venta de arte y diseño urbano independiente, habrá actividades complementarias como música en vivo y diversos talleres para el público.

La melancolía y la nostalgia están presentes a través de la paleta de colores. ESPECIAL

TOMA NOTA

Sigue a “Coffe Wave”

Quienes quieran conocer más sobre el trabajo de Daniel pueden seguirlo en redes sociales: en Facebook como @CoffeWave y en Instagram como @coffe.wave, donde comparte sus creaciones llenas de personajes vibrantes y escenarios que capturan la esencia de la vida diaria con un toque nostálgico y único.