Presidenta del CECA detalla falta de avances tras reunión con Secretario de Cultura

Aunque la Secretaría de Cultura de Jalisco afirmó que existe disposición al diálogo con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA), Natalia Armienta Oikawa, presidenta del organismo, ofreció una versión distinta sobre la relación institucional.

Armienta relató que conoció al secretario de Cultura, Gerardo Ascencio Rubio, de manera casual afuera del Ex Convento del Carmen. “Lo saludé, me presenté, le dije que era la presidenta del CECA, le pregunté si nos iba a borrar como la administración pasada y me dijo que no”, recordó. En ese encuentro, solicitó una cita formal para que todo el consejo pudiera presentarse; sin embargo, Ascencio se negó a recibir a los integrantes y pidió reunirse únicamente con ella.

La reunión se concretó el 23 de enero de 2025. De acuerdo con Armienta, aunque acudió acompañada por la secretaria técnica del CECA, la sesión fue insuficiente. “Le presentamos lo que habíamos hecho el año pasado, cómo nos había ido y cuáles eran los planes que teníamos para esta nueva administración. Obviamente le dije lo de los presupuestos y eso, me dijo que nada podía hacer por mí”, expuso.

Durante la conversación, Armienta solicitó apoyo para integrarse en las visitas a los municipios ante la falta de recursos para traslados. “Le pedí que me incluyera en sus visitas o al menos a algún consejero. Me dijo que sí, cosa que no ha sucedido”, lamentó.

La presidenta del CECA también subrayó que el fideicomiso del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes fue creado como un instrumento para respaldar la labor del consejo, diseñar políticas culturales y otorgar becas. Sin embargo, con el tiempo, esos recursos se han diluido. “Antes todas las becas las daba el CECA, luego empezaron programas como PECDA o Proyecta Producción, que están bien hechos, pero no tendrían por qué ser unos sí y otros no”, señaló.

Armienta explicó que, conforme a las reglas del fideicomiso, al inicio de cada año el CECA debería acordar con la Secretaría de Cultura la distribución de los fondos. “Se supone que tendría que ser consultado a nosotros… pero eso tampoco sucedió”, aseguró. A pesar de que ya se han lanzado algunas convocatorias, Armienta indicó que el consejo no fue tomado en cuenta.

Sobre los compromisos adquiridos en la reunión de enero, la consejera reconoció que, aunque recibió una carta en la que se planteaban posibles colaboraciones, los acuerdos inmediatos tampoco se materializaron. “En papel todo está muy lindo”, ironizó.

Armienta criticó también que Ascencio no haya acudido a la primera sesión ordinaria del CECA, como era tradición en administraciones anteriores. “Se usa que en la primera sesión venga para presentarse con los consejeros y haya una verdadera relación”, explicó. En lugar del secretario, acudió una representante jurídica, quien, según Armienta, “apenas está empezando a leer de qué va el CECA”.

Finalmente, mencionó que aunque le prometieron apoyo para formalizar las designaciones de nuevos consejeros, el proceso tampoco ha avanzado. “Esto ya fue desde ese entonces y hasta hoy no ha sucedido, no hemos avanzado ni poquito”, concluyó.

MF