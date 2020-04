Diversión literaria para los niños

Ante las vacaciones escolares, Loqueleo Santillana (plataforma que desarrolla actividades lúdicas a partir de la literatura) amplía su oferta de recursos con el fin de que los niños encuentren un espacio divertido y seguro en la web, dentro de su página de internet loqueleo.com/mx y su página de Facebook loqueleosantillanamx.

El director de Loqueleo Santillana, Renato Aranda, cuenta en entrevista sobre los contenidos que ofrece la editorial a propósito de estos días de resguardo: “Loqueleo es el sello editorial de literatura infantil y juvenil de Santillana y en todo este tiempo hemos trabajado con las escuelas y el público en general. Y particularmente con este contexto de la contingencia sanitaria nos hemos visto en la posibilidad de apoyar a la sociedad y a nuestros usuarios, maestros y estudiantes en poner a disposición contenidos que puedan ser atractivos, útiles y pertinentes para estas fechas”, comparte.

Desde hace ya varias semanas desarrollan actividades, pero con las vacaciones, amplían más su contenido e impulsan más cada actividad, como los cuentacuentos, los cuales se “suben todos los días de lunes a viernes a las 18:00 horas, los hemos reforzado con una selección más pertinente y con la posibilidad de que derivado de los cuentos que se relatan, los chicos puedan hacer actividades de creación como dibujos, que se graben con alguna actividad o escriban un final distinto (de la historia que se contó), en fin, que los propios chicos se involucren en un ejercicio de creación”.

También trabajan de la mano con sus propios autores para que se graben ellos mismos leyendo fragmentos de sus libros o contando una anécdota del porqué escribieron tal o cual historia, “que compartan algo muy particular en torno a su labor como escritores”. Recuerda Renato que en el Facebook del sello editorial también integran material que sirve a los padres para ejercitar con sus hijos la práctica lectora, son sugerencias y estrategias que incentivaran el gusto por leer de los pequeños.

“En esta curaduría de contenidos, sí nos interesa mucho que este material de lectura sea de calidad, como todo lo que hacemos, y como no podemos ponerlo de manera gratuita sin autorización y sin pedirle permiso a los autores, pues hemos hablado con ellos y hemos recibido buena respuesta. Entonces, le agradecemos Flor Aguilera, Mónica B. Brozon, Francisco Hinojosa, Norma Muñoz Ledo, José Luis Trueba Lara, Carlos Chimal, entre otros, que nos hayan permitido poner sus libros a disposición de la gente”.

Finalmente, Renato subraya la importancia de la lectura como medio de entretenimiento para estos días de aislamiento. “Estamos en confinamiento por un problema de salud pública, y eso, si a nosotros los adultos nos crea ansiedad y miedo, pues a los niños más, porque a veces se enteran de cosas que no entienden, que no están explicadas de tal forma que puedan digerirlas, pues les resulta difícil enfrentar una situación como ésta. Entonces, más allá de la oferta que se ha generado donde por ejemplo, los museos abren de manera digital, o que hay conciertos en línea, la literatura no solo es un espacio de recreación, sirve también para que los chicos trabajen sus miedos y angustias”.

