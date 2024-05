Si tienes amigos que sean fans dela saga de Star Wars, es muy probable que estés enterado de que cada 4 de mayo se conmemora el día de la famosa franquicia.

Algunas de las actividades que se realizan en honor a la saga de George Lucas incluye tanto ver las películas como vistiéndose con los trajes de los personajes y visitando eventos exclusivos.

Pero ¿sabes por qué el Día de Star Wars se celebra específicamente el 4 de mayo? Aquí te lo explicamos.

¿Por qué el 4 de mayo?

La conmemoración tiene su origen por la expresión en inglés de la famosa frase de las películas “May the force be with you” -"Qué la fuerza esté contigo"-, esto debido a que "4th" tiene una entonación similar a la palabra "force".

Cabe señalar que lo que en 1977 era sólo una película sobre el viaje del héroe a través de la galaxia, con la historia de Luke, Leia y Han Solo, hoy en día se ha convertido en una de las franquicias más rentables de todos los tiempos.

¿Cuál es el origen del “Día de Star Wars” el 4 de mayo?

De acuerdo con el sitio web oficial de Star Wars, la celebración de la fecha se lleva a cabo desde hace por lo menos 4 décadas, poco después de la elección de Margaret Thatcher, la primera mujer en asumir el cargo de Primera Ministra británica.

En su momento, la celebración del cargo se realizaba el 4 de mayo, y los aliados de Thatcher publicaron entonces una declaración en The London Evening News para agradecerle con la siguiente frase:

“Que el 4 te acompañe, Maggie. Felicitaciones” -"Qué el 4 te acompañe, Maggie. ¡Felicidades!"-.

Como puedes darte cuenta, el anuncio era un juego de palabras con la fecha -"may, the 4th" - 4 de mayo, en inglés"- y la frase icónica de las películas "May the force be with you".

Desde entonces, la jornada quedó marcada como un espacio para celebrar la franquicia. Pero no fue hasta mediados de 2008 que los fans de la saga comenzaron a usar la fecha para celebrar la creación de George Lucas, un hábito que se expandió luego de que Disney compró la marca Star Wars.

¿Cómo celebrar el “Día de Star Wars”?

¡Existen múltiples maneras de celebrar el Día de Star Wars! Como lo mencionábamos al principio, estas pueden ir desde vestirse como los personajes o con camisetas con estampados de Star Wars, hasta volver a ver las películas y celebrar en eventos son algunas de estas maneras.

Cabe señalar que la franquicia de Disney preparó una programación para el 4 de mayo en varios centros comerciales de diferentes países. Asimismo, la tienda oficial de Disney, Star Wars y otras tiendas relacionadas con las películas también suelen ofrecer descuentos en productos seleccionados para la fecha .