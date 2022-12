El 16 de diciembre ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional. Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides, 16 de diciembre:

1602: En México, Sebastián Vizcaíno es el primer europeo que arriba a la bahía de Monterrey, en la que funda el puerto del mismo nombre.

1773: En Boston (Estados Unidos), un grupo de colonos disfrazados de indios mohawk escalan los navíos británicos cargados de cajas de té y las arrojan al mar, lo que supone el inicio de la Guerra de independencia de Estados Unidos.

1815: Juan VI de Portugal firma el decreto de la creación del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve.

1835: En Nueva York (Estados Unidos), un gran incendio destruye 635 edificios del barrio de Manhattan.

1857: En Nápoles (Italia), un terremoto de magnitud 6,9 en la escala sismológica de Richter causa la muerte de más de once mil personas.

1877: En Barcelona (España) se realiza la primera comunicación telefónica en ese país.

1905: En San Petersburgo (Rusia) es disuelto el consejo obrero y detenidos sus miembros.

1914: Reino Unido convierte a la fuerza a Egipto en un «protectorado».

1934: El Club Atlético Boca Juniors vence a Platense por 5 a 1 y se consagra campeón del Torneo Argentino de 1934.

1935: En España se constituye el Frente Popular, liderado por Manuel Azaña y formado por republicanos, socialistas, comunistas y nacionalistas vascos.

1936: En México, el presidente Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970) dispone la creación de un parque nacional de Citlaltépetl, de 19 mil 750 ha, que engloba el cono volcánico y su área circundante, incluyendo en los municipios de Tlachichuca, Ciudad Serdán, La Perla, Mariano Escobedo y Calcahualco, entre otros, en los estados de Puebla y Veracruz.

1940: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas británicas llegan a Sollum, en el norte de África, así como a la Somalia italiana.

1940: La población civil de Mannheim (Alemania) sufre otro ataque aéreo británico.

1941: En Buenos Aires (Argentina) se declara el estado de sitio.

1942: En Birmania fracasa una ofensiva británica contra los japoneses.

1943: En Noruega, los aliados (Segunda Guerra Mundial) realizan ataques aéreos contra centrales de energía eléctrica y fábricas.

1944: En la región de Las Ardenas (entre Bélgica, Luxemburgo y Francia), el ejército alemán lanza una fuerte ofensiva para intentar frenar el avance de las tropas aliadas que no fructificó.

1944: Budapest queda completamente cercada por tropas soviéticas.

1945: En Londres se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores británico, estadounidense y soviético para acordar las condiciones de paz con los antiguos países integrantes del Eje.

1948: Camboya se independiza de la Unión Francesa.

1953: El piloto estadounidense Charles E. Yeager, a bordo del avión Bell X-1A, alcanza dos veces y media la velocidad del sonido.

1957: Estados Unidos lanza el primer misil intercontinental estadounidense, el Atlas.

1965: En las Naciones Unidas (Nueva York) se vota la Resolución 2017, en la que se insta al Gobierno de España como país invasor, a descolonizar los territorios de Ifni y Sáhara Occidental.

1966: En Nueva York (Estados Unidos), la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta los Pactos de Nueva York

1966: En Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

1989: En Rumania comienza la Revolución Rumana de 1989.

1991: Kazajistán declara su independencia de la Unión Soviética.

1993: En Santiago de Chile Paul McCartney hace por primera vez un concierto en dicho país, siendo el primero del cuarteto en estar en Chile.

1993: En la ciudad de Santiago del Estero (Argentina) se desata una revolución popular conocida como el Santiagueñazo en contra de las medidas económicas neoliberales del Gobierno del presidente Carlos Menem.

1999: En Venezuela, segundo día de las intensas lluvias que dejan centenares de muertos, en lo que se llamó la Tragedia de Vargas.

2000: El último reactor en funcionamiento se apagó en la Central nuclear de Chernóbil, Ucrania.

2016: Bon Jovi publica su tercer álbum en vivo This House Is Not For Sale: Live From The London Palladium.

2017: En Cochabamba (Bolivia), el presidente del Estado Plurinacional Evo Morales en frente de una concentración de cientos de miles de personas, confirma de forma oficial y en medio de polémicas de ilegalidad la postulación a tercera reelección al mandato del país (el segundo en las leyes del Estado Plurinacional).

Nacimientos

1908: Remedios Varo, pintora hispanomexicana (f. 1963).

1917: Arthur C. Clarke, escritor británico (f. 2008).

1926: Mauricio Garcés, actor mexicano (f. 1989).

1993: Cazzu, cantante argentina.

Muertes

705: Wu Zetian, única "Emperador" de la historia china (n. 624).

999: Adelaida, emperatriz del Sacro Imperio y santa católica (n. 928/933).

2000: Blue Demon, luchador profesional mexicano (n. 1922).

