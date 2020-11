FIL Guadalajara 2020: Dialogan sobre la relación de México con el nuevo gobierno de Estados Unidos

A propósito de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), se está desarrollando el Sexto Seminario Internacional ASPEN-FIL; en dicho encuentro ayer se impartió el seminario “Las elecciones de Estados Unidos y sus implicaciones para México” con la participación de Jorge G. Castañeda, ex Secretario de Relaciones Exteriores de México; Jeffrey Davidow, ex embajador de Estados Unidos en México, y como moderador, Enrique Berruga Filloy, ex embajador de México ante la ONU.

Durante el encuentro remoto se ahondó sobre todo en temas de migración y seguridad, pero también en la relación diplomática entre ambos países, tomando como un primer contexto, por ejemplo, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no felicitó a Joe Biden tras ganar la elección en Estados Unidos. “Una vez que eso lo hayan planchado, el principal reto para México será volver a una relación multifacética y dejar atrás la monotemática con el tema de migración”, dijo Castañeda.

Fue Davidow quien presagió que podría darse movimientos de caravanas de centroamericanos hacia Estados Unidos y ante ese panorama, ver cómo se trabajará con México, pues es la vía de cruce para llegar a la frontera. “Biden va a empezar cambiando la situación de los refugiados en la frontera, él va a cambiar el proceso de asilo, y podemos ver otra crisis en cuanto a las caravanas llegando a la frontera norte de México”, coincidió con él Castañeda, previendo que estos movimientos estarían alentados por “polleros” y también por la esperanza legítima de lo que significa un nuevo cambio de gobierno en Estados Unidos, pues recordó que en gran medida, Biden debe su triunfo a los afroamericanos, los latinos y los sindicatos.

En cuanto a seguridad, acotaron los especialistas que tras el caso de Salvador Cienfuegos Zepeda, prevalece una situación de desconfianza entre las fuerzas armadas mexicanas y la DEA, y se tendrá que restaurar la relación de alguna manera u otra. Jeffrey Davidow dijo también que en Washington prevalece la idea de que México se está poniendo menos democrático, pues antes de este nuevo gobierno, había una visión compartida de este concepto y tras esta percepción podría repercutir en temas diplomáticos.

Enrique finalizó al decir que también se vienen retos en temas de salubridad y recesión económica, “hay puntos de roce y no coincidencia entre ambos países, se requiere de una labor diplomática del más alto nivel”. También se reconoció que Biden tendrá que tomar decisiones importantes con respecto a Venezuela.

