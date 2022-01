“Debemos dar resultados rápido, en dos meses”: Lucy Arce

La Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco, a través de su titular, Lourdes González, ayer dio a conocer algunos cambios importantes en la estructura y funcionamiento del Ballet de Jalisco: el primero fue el nombramiento de Lucila Arce Álvarez - Lucy Arce- como la nueva directora artística de la compañía. La también coreógrafa ya ha estado ligada a los destinos de la agrupación dancística que hoy conocemos como Ballet de Jalisco, pues de 2009 a 2010 fue integrante del Consejo Artístico Directivo de la entonces Compañía de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco.

Asimismo, Lourdes informó que la compañía de danza estatal se integrará a la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico de la SC; y también recordó que la agrupación llevará a cabo audiciones para conformar su nuevo cuerpo de bailarines, los días 22 y 23 de enero próximos.

De acuerdo con Lourdes González, el objetivo -tras llevar a cabo un diagnóstico del Ballet de Jalisco- es que su integración a la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico permita que sea “autosustentable a mediano plazo, tenga mayor crecimiento artístico y esté mejor vinculada”, tanto a los municipios y entidades federativas donde se persiga presentarla como a la Dirección Escolar de la SC, que ahora encabeza Aristeo Mora.

En entrevista con EL INFORMADOR, la coreógrafa y productora, Lucy Arce, opina que “lo interesante” de asumir su cargo en estos tiempos “es la manera en como lo ha planteado Lourdes González, para buscar la vinculación de la compañía con las demás áreas de la Secretaría, además de coordinar con los diferentes municipios del Estado para hacer presentaciones; es decir, que no sea solamente la compañía de Guadalajara. Creo que podría funcionar, y dar frutos -a la larga- para toda la comunidad artística”.

Parte del planteamiento al que hace alusión Arce refiere a la vinculación de la agrupación con la Dirección Escolar de la SC, “lo que implica una mayor cercanía con la escuela del Cabañas, para contribuir de forma decidida para elevar su nivel técnico y su cultura, en general, sobre la danza clásica. Si antes no se había logrado es porque estaban separados, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo”.

Así, explica Arce, “en lo que vamos a trabajar es en una serie de pláticas y conferencias en las que los jóvenes puedan escuchar tanto lo que es la labor docente como lo que es ser un bailarín profesional o asumir una dirección artística”, todo en virtud de incentivar o coadyuvar en la formación de los estudiantes.

Aprovechar lo que se tiene

En lo que se refiere al plan de trabajo a seguir por parte del Ballet de Jalisco del 1 de febrero a fines de agosto, Lucy Arce estuvo involucrada en su elaboración, “sobre todo en los aspectos artísticos”, pero a ello se suma la iniciativa “de que el presupuesto por proyecto no se eleve a cantidades excesivas; la cuestión es aprovechar lo que se tiene, hay elementos de vestuario que están ahí desde 2009, y la idea es que no todo el vestuario para una función deba ser nuevo”.

Lo anterior, por supuesto, no se limita al vestuario sino a diferentes elementos de equipamiento escénico; y no debe olvidarse que la “casa” de la compañía seguirá siendo el Teatro Degollado y la sede formativa y para ensayos, el Foro de Arte y Cultura, pero justo a eso se suma -dice Arce- la intención “de llevar al ballet a los municipios que estén interesados y cumplan con los requerimientos necesarios para presentar una función”.

Un gran reto

En lo personal, Lucy Arce afirma estar “contenta” con su designación, “y es un reto enorme para estos primeros seis meses, porque trabajaré con personas y perfiles que no conozco, y además debemos dar resultados rápidamente, en unos dos meses. Será muy arduo montar coreografías y revisar los perfiles de los bailarines que sean elegidos en las audiciones. De eso dependerá mucho del trabajo”.

Al cuestionarla si le preocupa la posibilidad de que surjan “conflictos de interés” durante las audiciones del 22 y 23 de enero, por estar ligada con la academia de danza Ballet de Cámara de Jalisco, la maestra asegura que no habrá “mano negra” “porque todos saben que siempre me he conducido con ética”. Al respecto, Lourdes González sumó que para evitar malos entendidos los tres jurados que realizarán las audiciones serán: “Dos foráneos y uno local, donde la maestra no tendrá voto”.

Dinero, contexto y diagnosis

Sobre el presupuesto con el cual contará el Ballet de Jalisco, la Secretaria comentó que se mantendrá prácticamente “igual” al de 2021, que fue de 5 millones 401 mil pesos, a los que se deben sumar poco más de 965 mil 318 pesos por concepto de ingresos propios de la agrupación y, también, lo que puedan conseguir como “patrocinios o convenios en su favor”.

Por su parte, Álvaro Lara, quien está a cargo de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, comentó que con el nuevo esquema será posible que la compañía de danza “tenga mayor presencia en el programa de desarrollo artístico y esté más en contacto con las necesidades de la administración”, para lo cual se ajusta a un programa anual de actividades que inicia este 2022 con la convocatoria -que cierra el día 16 de este mes- para las audiciones que se realizarán el 22 y 23 de enero, cuyos resultados se publican el 24; “lo que se busca así es cubrir 22 posiciones, 4 solistas y 18 integrantes del cuerpo de bailarines”.

En palabras del funcionario, esta restructuración de la compañía “no representa un crecimiento de puestos” administrativos y abona a la continuidad del proyecto “al brindar certeza legal a los ejecutantes, que hoy firmarán un contrato por un año y no cada mes, como antes”, por lo que continúa el trabajo bajo “la visión de conformar un ballet más incluyente y más cercano a la comunidad”.

Finalmente, Aristeo Mora hizo hincapié en que el Ballet de Jalisco necesita ligarse “al trabajo escolar” de la SC, de manera que los estudiantes de la disciplina “conozcan de primera mano la experiencia” de los ejecutantes, además de que se integrará a Lucy Arce como consejera académica, en virtud de que la entidad se convierta en “semillero de bailarines”.

La trayectoria de Lucy Arce

•Bailarina, coreógrafa, metodóloga, promotora y productora escénica.

•Fue fundadora y directora del Ballet de Cámara de Jalisco, durante 39 años, una agrupación profesional independiente en Jalisco.

•Se le han entregado diversos premios como coreógrafa en Cuba y en México, y distinciones como la Primera Presea Rafael Zamarripa, en reconocimiento a su desempeño dentro de la Danza; en 2009, le otorgaron el XXII Premio Nacional de Danza José Limón.

•De 1999 hasta 2007 fue directora de Danza de la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco.

•De 2009 a 2010 fue integrante del Consejo Artístico Directivo de la entonces Compañía de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco (ahora Ballet de Jalisco).

•Realizó coreografías para las óperas: “Ballo in Maschera” (1985), “Rigoletto” (1986), “Sansón y Dalila” (1989), “Turandot” (1991), “Aida” (1992), “Catulli Carmina” (1993), “Bastián y Bastiana” (1994) y para el IV Festival Internacional Lírico de la Habana, con la Escuela del Ballet Nacional de Cuba.

•Como Coreógrafa en los últimos años se ha enfocado principalmente a la búsqueda de nuevos códigos de movimiento que permitan a la Danza Clásica presentar obras con propuestas innovadoras de gran calidad. Muestra de ello son sus coreografías:

“Estaciones” (2004), “Nadja” (2005), “Danzón” (2006), “Vespro Della beata Vergine” (2009), “La Noche de los Mayas” (2010), “La ópera de los tres centavos” (2012), “El Cid” (2016), “Peer Gynt” (2017) y “Aranjuez” (2019).

La historia del Ballet de Jalisco

Nace en 2008 como Compañía de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco. El Consejo Directivo Artístico estaba integrado por:

Maclovia Carrión Ponce de León, Lucy Arce Álvarez y Álvaro Carreño Viñas; integrados al órgano directivo pero en otras áreas: César Guevara, Francisco Arroyo Paz, Dina Valencia y María Elena González (2008-10).

Pasó a ser Joven Ballet de Jalisco tras una restructuración en la que hubo dirección única por unos meses y después un interinato; además, se recortó el número de bailarines, de 50 a 25.

Algunas de sus cabezas han sido:

-Lucy Arce Álvarez (2010)

-Arcadio Carbonell (2010-11)

-Dayliris Valladares (2011)

-Irma Morales (2012)

Durante la pasada administración se convirtió en el Ballet de Jalisco cuya dirección estuvo a cargo de Dariusz Blajer (2013-22).

