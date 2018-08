Debaten escritora “elitista” y página de “piratas de libros”

Recientemente se cerró la página OceanofPDF, sitio que tenía en formato digital cientos de libros con derechos de autor, luego que editoriales y autores como Philip Pullman, Malorie Blackman y Michelle Harrison exigieron la eliminación.

Antes de la eliminación del sitio web, uno de los fundadores de OceanofPDF dijo a The Bookseller que la página se realizó para ayudar a lectores de todo el mundo a acceder a los libros de autores contemporáneos. Señaló que eran un pequeño equipo de cuatro jóvenes que hacían todo por su cuenta a partir de las solicitudes de los usuarios.

Uno de los escritores que impulsó la iniciativa de tirar el sitio web fue Michelle Harrison, autora de “Trece tesoros”, quien preguntó a través de Twitter qué harían las personas con las copias de los libros y que su partida era gracias a la “decente comunidad del libro”.

La escritora compartió el 6 de agosto un correo electrónico de uno de los dueños de OceanofPDF donde le llamaron “elitista”. “No, es sólo que quiero que me paguen por mi trabajo, lo mismo que todos los demás”, escribió Harrison.

En la misiva se lee que el hecho de que llamara a los usuarios de OceanofPDF “ladrones de libros descontentos” es una razón para hacerla “indigna de ser un autor, sin importar lo buena que seas”.

“Muchos de nosotros no podemos pagar sus libros sobrevalorados, si fuera de alguna manera posible para nosotros”, se indica en la carta y agrega que incluso con la caída de la página ella no gana nada porque una mayoría de los usuarios no puede comprar sus libros y reducirá su número de lectores.

Por llamar a los lectores de forma desfavorable, la persona del sitio web dijo que la escritora insinúa que esas personas “no merecen leer libros, lo cual es el comentario más groseramente elitista” que ha escuchado en mucho tiempo.