¿De qué va la ley de derechos de autor contra la que está Wikipedia?

Las versiones en español, italiano y polaco de la Wikipedia suspendieron hoy el servicio en protesta por la posible reforma de la directiva europea de derechos de autor que el Parlamento Europeo trata mañana y que, de aprobarse en un futuro, dañaría significativamente la internet abierta.

Dicha reforma ha generado grandes controversias en torno a los artículos 11 y el 13, los cuales gestionan cuestiones como el derecho de los editores de medios a ser pagados cuando se emplean fragmentos de sus publicaciones y la creación de un filtro frente a la agregación de contenidos que violen los derechos de autor.

Además, también está relacionada con el contenido que cargan los usuarios. Por lo que compartir un código, imágenes, texto, sonido y otras creaciones sujetas a los derechos de autor se haría más complicado, limitando la libertad de expresión de quienes habitan y consumen la red.

ESPECIAL / es.wikipedia.org

Pero eso no es todo, también está el temor que los memes populares, parodias, remixes y otros materiales que utilicen imágenes con derechos de autor ya no circulen en la red.

Entre los artículos que se destacan también aparecen los 14, 15 y 16, que refuerzan a los autores frente a los intermediarios que gestionan sus obras, como productores audiovisuales, discográficas o editores.

Ante esto la Comisión de la Unión Europea pide más transparencia, una retribución más justa para los creadores y proporciona a estos más facilidad para retirar los derechos de explotación en el caso de no estar conforme con la gestión del intermediario.

La votación de mañana es clave y de aprobarse daría un paso importante a la normativa, pero no de forma definitiva.

Carmen Alcázar, presidenta de Wikimedia México, dijo a El Universal que van a mantener el bloqueo hasta mañana pasando la votación. "Se apruebe o no, mañana queda habilitada Wikipedia; no lo vamos a extender, tenemos mucha fe en que no se va a aprobar, pero si llega a suceder, haremos otro tipo de manifestación. Esto es como un marcha virtual, sino funciona por ahí, nos iremos a otras instancias legales", dijo.

LS