De arquitecto a escritor de romance

José Memún no sabe explicar exactamente qué es lo que lo llevó a la literatura. Cuenta que una tarde simplemente comenzó a escribir y ya no se detuvo. El resultado fue “Silvia”, novela originalmente publicada en España que llega a México de la mano de la editorial Libros del Marqués.

“Silvia” retrata una historia de amor entre Jorge, protagonista del libro, y la mujer que le da el título. La Ciudad de México, Londres, Nueva York o Berlín sirven de escenarios para este romance que abarca de la década de los 90 a la actualidad.

“Todo empezó conmigo tratando de recordar mi adolescencia en esas épocas y la historia me fue llevando hasta que ‘Silvia’ irrumpe en la vida de estos tres adolescentes y cambia la dinámica entre ellos”, recuerda Memún sobre el origen de su libro, del que dice que el mayor reto que tuvo que enfrentar al momento de escribir fue evocar la Ciudad de México de su juventud.

El autor, quien se desempeña como arquitecto, explica que su incursión en la literatura no era algo que tenía planeado, pero que le ha permitido transitar a otro universo distinto al de su profesión. A pesar de que encuentra similitudes entre la arquitectura y las letras, como la necesidad de encontrar la armonía entre las partes que conforman el todo, en realidad considera que son dos ocupaciones completamente diferentes.

Publicarse a sí mismo

Cuando se publicó por primera vez en España, “Silvia” salió a la luz bajo un sello de autopublicación. El autor considera que la experiencia le dejó un mejor conocimiento de cómo es el mundo literario, el cual desconocía por completo.

“Yo sabía que tenía una historia, pero no sabía cómo publicarla ni conocía a nadie. Me fueron guiando para que esto fuera un libro y estuviera impreso. Eso fue muy bueno. Después de eso, todo lo tienes que hacer. La verdad es que para alguien que no conoce el mundo editorial es un bastón que te impulsa a dar ese primer paso. Ya conozco un poco más, conozco más gente a la que pedir un consejo de cómo moverme en este mundo”, cuenta.

Sin embargo, la escritura es ahora para José Memún algo serio que busca combinar con la arquitectura. Afirma que también está explorando otros géneros, como el cuento y la poesía, de manera que esta no será la última vez que el mundo literario sepa de él.

TOMA NOTA

En FIL Minería

José Memún presentará “Silvia” el sábado 29 de febrero a las12:00 horas, en el Salón El Caballito, del Palacio de Minería, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el marco de la 41 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

JL