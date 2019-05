Daniel Doña, bailaor sin límites

El amor por la danza española es evidente en México, y Guadalajara se ha caracterizado por ser un semillero de talento. Eso es lo que atrae al bailaor Daniel Doña quien -desde hoy y hasta el 2 de junio- impartirá un taller de flamenco, en el Estudio de Danza Pilar Villasante -más información llamar al: 01 33 3817 4187-. “México es un país que tiene mucha afición por el flamenco y por la danza española que implica diferentes disciplinas con la escuela bolera, danza estilizada, folklore y flamenco”, comenta en entrevista.

Durante la charla, Daniel Doña reflexiona sobre el impacto del flamenco y los retos que enfrenta y la modernización que en cada generación se busca crear, pero sin olvidar el legado tradicional que dio fama mundial a la danza española: “Tienes que estar muy enamorado de este arte para poder afrontar una carrera tan dura y complicada. Soy director de una compañía privada en España, pero desafortunadamente no es un país que tenga mucho apoyo a la cultura y en el arte escénico la danza es la menos mimada. Es una profesión con muchos ‘no’, pero alguna vez en tu carrera hay un ‘sí’ que te hace merecer todos los esfuerzos y sacrificios que necesitas en esta profesión”. Daniel Doña puntualiza que la fraternidad en esta disciplina es fundamental para que los proyectos sigan adelante no solo en el ámbito de la danza: “Siempre me he considerado un bailarín y coreógrafo nada envidioso, apoyo el trabajo de otros compañeros, asisto al teatro para saber sobre los proyectos. Si uno se proyecta en esta profesión con una verdad y construir todos juntos, quizá se puedan ver las cosas negativas con menos dolor”.