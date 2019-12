Cursiva, la escuela de la experiencia

Se dice que la experiencia es la “mejor maestra”, y es en este sentido donde radica la importancia de Cursiva, una plataforma lanzada por Penguin Random House Grupo Editorial en donde especialistas de diversas áreas imparten clases que van mucho más allá de lo académico.

José Rafoso, director de Cursiva, estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 (FIL) para dar a conocer los beneficios de esta plataforma que ofrece asesoría y capacitación en temas tan variados que van desde el proceso para componer una canción hasta la cobertura periodística en una zona de guerra.

Este proyecto nació en 2016 y se enfocó principalmente en temas literarios, pero gracias al éxito que ha alcanzado en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo, hoy oferta 120 cursos diferentes que contribuyen a la especialización dentro de un gran número de industrias.

“Cursiva nace como una prueba piloto para autores muy literarios. El objetivo del proyecto es compartir todos los conocimientos de los autores y llevarlos a más lectores. Fue un piloto de dos años como escuela de escritura y edición, pero la respuesta ha sido muy buena tanto en el punto de vista del negocio como para los autores o alumnos”, anotó Rafoso.

“Lo que ofrecemos son cosas que no se aprenden en la universidad, le pedimos a los autores que den aportes desde su experiencia como profesionales, que no sean lo típico, los autores te muestran sus formas de trabajo. Tenemos un apartado sobre periodismo de guerra que ha impactado mucho porque dentro de todo lo que se explica, te enseña cosas como en qué piso del hotel hospedarte para que no te mate una bomba o cuestiones similares. Son cosas que no te enseñan en la universidad”, compartió.

Al rescate del futuro

Rafoso destacó lo amable y personal que puede llegar a ser esta plataforma, ya que al contar con modalidades totalmente multimedia, se adapta a los horarios y necesidades de cada persona que guste servirse de ella.

“Lo que hemos pretendido con los videos es que no sean cortos, hay plataformas con clips muy cortos, pero nosotros queremos ofrecer una experiencia en la cual te sentirías en presencia del autor, realmente es lo que buscamos, que se sienta que estás tomando un café con el autor. Realmente la gente quiere aprender de los autores y normalmente no tienen acceso a ellos. Se puede asistir a un seminario para conocerlos y aprender, pero con Cursiva los tienes en tu casa a la hora que tú quieras”.

Actualmente Cursiva cuenta con alumnos en más de 35 países, los cuales se dividen en cuatro grandes apartados que son creatividad, inspiración, empresa y bienestar.

Para hacer uso de Cursiva existen las modalidades de masterclass, videocurso y tutorizado, las cuales son totalmente en línea. Además, de manera presencial se imparte la modalidad de live, en la cual los alumnos pueden asistir a formaciones sobre los temas de su interés.

Los temas que toca

Cursiva tiene un enorme espectro de temas, que van desde cursos de novela, poesía y ensayo; hasta temas de bienestar, como nutrición, salud y gastronomía, entre otros.