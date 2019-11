Con la finalidad de compartir el gusto por las letras, este próximo martes comenzarán las sesiones del taller de lectura Literatura para Todos, impartido por Alejandra Reyes Retana. Serán cinco sesiones con periodicidad semanal en las que se explorará la novela cumbre de Gabriel García Márquez: “Cien años de soledad”.

Para Alejandra, quien estudió Lengua y literatura hispánicas, esta actividad se basa en compartir la pasión por la lectura con otros lectores. Su encuentro con la obra del Premio Nobel de Literatura sucedió en la universidad: “Cuando llevé la materia de literatura hispanoamericana contemporánea el maestro nos dijo que no se alcanzaba a ver ‘Cien años de soledad’, pero había que leerlo. Nos propuso que los alumnos que quisiéramos fuéramos a un café para dar la clase allí. Dentro de clase vimos otras obras de García Márquez, más cortas”.

Así entró en contacto también con la dinámica del círculo de lectura, que ahora retoma con la misma obra: “Para mí fue una experiencia muy agradable, se me hizo una dinámica padrísima, terminó siendo una de mis novelas favoritas. Literal: nos sentábamos en el café a platicar de la novela, leíamos ciertos capítulos entre sesión y sesión, sin pizarrón, sin proyecciones: el libro, el maestro y ya. Me pareció una experiencia enriquecedora de la novela, jamás había leído una novela de esa manera”.

Leer un libro en este formato, a lo largo de varias semanas, permite profundizar de una manera más detallada en el texto: “Ayuda a enfocarme en una sola novela, investigarla y agotarla, aunque a veces son inagotables”.

Hasta el punto final

Otro motivo para elegir dicha obra del autor colombiano es compartir la lectura desde ese conocimiento adquirido, pues Alejandra se ha encontrado con otros lectores que no han logrado terminar el libro: “Me he encontrado gente que me dice que intentó leer ‘Cien años de soledad’, lo intentaron y no entendieron nada. Se me hace una novela padrísima, está bien que mucha gente quiera leerla: entiendo que es complicada”.

Luego de las cinco semanas dedicadas a la novela del originario de Aracataca, un proyecto podría ser impartir el taller de manera virtual o retomar otro libro: “Me gustaría sondear qué otras novelas le interesa leer a la gente y que son complicadas”. Entre los prospectos también está un círculo con cuentistas hispanoamericanos, para en cada sesión ver un cuento diferente.

Un espacio ideal

Sobre la sede que eligió, LABRA, Alejandra platicó: “Es una oficina de coworking relativamente nueva. Lo conocí porque las dueñas de la casa son conocidas, tenían la oficina rentada para una empresa. Decidieron intentarlo: el espacio está muy padre. Se siente abierto, casi como una cafetería. Tiene espacios muy adecuados, con una sola mesa en el centro, sin el ruido de un café, pero sin estar en un salón de clases. Es un espacio que lo permite”.

¡No te lo pierdas!

Literatura para Todos con “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez: martes 12 de noviembre a martes 10 de diciembre (con una sesión semanal), de 19:30 a 21:30 horas, en LABRA (Mazamitla 3062, Col. Vallarta Pte.). Costo: 1,500 pesos por las cinco sesiones. Para inscripciones o más información envía un mail al correo: alejandra.reyesretanag@gmail.com