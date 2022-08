Con el objetivo de promover y propiciar una visión más amplia que enriquezca el proceso de aprendizaje para los estudiantes de danza, la iniciativa “Tammlé Sessions 2 es un proyecto que surge y busca crear contenido y experiencias atractivas para ellos; de este modo, ahora brinda la oportunidad de participar en una clase magistral —la tarde del sábado 3 de septiembre, en el Institute of the Dance Arts Company (IDAC)— impartida por la primera bailarina Yoalli Sousa, de la Compañía Nacional de Danza, quien además participará en un conversatorio para dialogar y compartir sus experiencias.

En palabras del director de Tammlé —asimismo una marca de ropa para danza—, desde que se creó como proyecto, “buscamos sumar al sector artístico de la ciudad a través de crear ofertas incluso a nivel nacional; y buscamos ahora establecer un encuentro entre estudiantes de danza y profesionales de la disciplina (bailarines, coreógrafos, maestros), de modo que los participantes accedan a visiones diferentes y se beneficien en su formación, que sigan creciendo”.

No es sencillo

Esta visita de Yoalli Sousa es, de esta forma, la segunda actividad que organizan; así, la bailarina mexicana destaca que su clase “será el pedacito o grano de arena que ofreceré en este proyecto, además de participar en el conversatorio; además, se trata de establecer un acercamiento entre estudiantes y profesionales, de modo que podamos compartir nuestro conocimiento, tips que puedan ayudar en lo que será su preparación a lo largo de su carrera”.

Así, esta clase será abierta, establece Hernández, “y será de nivel intermedio, esto es, pueden inscribirse estudiantes desde 12 años de edad hasta los 25, digamos; es abierta, por ello no habrá preselección, se puede asistir, participar en la clase y después en el conversatorio”.

Se trata de la primera clase maestra que organizan y, dice Hernández, no es sencillo, “para nosotros lo complicado es cuadrar las agendas y asegurar presupuestos, como ente privado asumimos todos los gastos (que no son pocos, basta recordar boletos de avión, hospedaje y honorarios solamente) y promovemos para atraer audiencia; y ese esfuerzo es necesario porque este nivel de experiencia no se encuentra en la ciudad”.

De primera mano

De acuerdo con el organizador, este tipo de actividades “siempre hacen falta y mientras más haya, mejor. Ayuda a tener un mejor punto de vista, a volver más sólida nuestra experiencia y, por eso, pues nunca van a ser suficientes estos esfuerzos”.

Respecto de esto, Yoalli Sousa comenta que “quienes ya estamos en una compañía, al menos yo, debo reconocer que cuando estudiaba no tuve mucha oportunidad de establecer este contacto profesional tan de cerca; yo siento que esto ayuda, porque los jóvenes pueden escuchar de primera mano la experiencia de quien ya trabaja en el medio, qué sucedió para llegar a ese sitio. Como bailarina siento que debo apoyar a nuevas generaciones, porque pasamos ese proceso y podemos hacerles más fácil ese camino, lo cual es ganancia”.

Responsabilidad y contento

La idea de Tammlé, como marca, es poder desarrollar estas iniciativas incluso “fuera de Guadalajara”, explica Hernández, “sea en Ciudad de México, Tijuana, Monterrey o Mérida. Simplemente se convoca y se busca cómo llevar a ese lugar al profesional en cada caso, según el movimiento que se esté dando; la idea es que el experimento funcione, que le guste a la gente y así poder replicarlo en diferentes sitios. Como bailarín, creo que tenemos la responsabilidad de cooperar con los estudiantes para buscar que sean mejores ejecutantes”.

Finalmente, “contenta y emocionada” de estar en Guadalajara para tomar parte en esta actividad, Sousa indica que “a mí me mueve el bailar; y poder ofrecer un tip o cualquier enseñanza a los estudiantes me entusiasma, porque sabemos que vienen nuevas generaciones, la carrera no es infinita y da gusto poder dar algo que sea de ayuda, compartir el conocimiento”.

Sobre la bailarina

YOALLI SOUSA/ Compañía Nacional de Danza (Primera Bailarina). Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y posteriormente en Miami City Ballet School.

Obtuvo segundo lugar en el VIII Concurso Internacional en La Habana, Cuba. Así como beca completa en los cursos de verano Exploring Ballet with Suzanne Farrell, en Washington D.C. y en Miami City Ballet School, donde formó parte del programa estudiante-aprendiz.

Participó en el reality show del Canal 22 en la Ciudad de México, Ópera Prima en Movimiento, ganando el premio del público.

En 2011 ingresó como cuerpo de baile a la Compañía Nacional de Danza, en 2014 fue promovida a Corifeo, en julio del 2018 a Solista, en diciembre del mismo año a Primer Solista y en abril de 2022 a Primera Bailarina.

Toma Nota

Agéndalo

MASTER CLASS Y CONVERSATORIO/ Yoalli Sousa

Fecha : Sábado 3 de septiembre de 2022

: Sábado 3 de septiembre de 2022 Horario : de 17:00 a 20:00 horas

: de 17:00 a 20:00 horas Sede : IDAC/ Institute of the Dance Arts Company (Av. Pablo Neruda 2614, Providencia 3ª Sección)

: IDAC/ Institute of the Dance Arts Company (Av. Pablo Neruda 2614, Providencia 3ª Sección) Precio : 600 pesos

: 600 pesos Informes (e-mail): contacto@tammle.com

