Cinco juegos tradicionales para retomar este 16 de septiembre

Debido a la cuarentena por coronavirus este 2020 no podremos festejar el mes patrio y la Independencia de México como en años pasados; de hecho, el gobierno de la Ciudad de México, de las alcaldías y de los estados de la República se abstendrán de hacer festejos en sus respectivos zócalos y plazas, para evitar la concentración de las personas y que se den más casos de COVID-19.

Por este motivo y para cuidarnos aún más, como ciudadanos tenemos la responsabilidad de quedarnos en casa para cuidar a nuestra familia y a nosotros mismos; pero eso no significa que no puedas preparar uno de esos platillos mexicanos que tanto nos gustan como el pozole, pambazos, tostadas de pata o tinga, unas flautas o hasta unos tamalitos para cenar rico en familia, pero también tenemos la posibilidad de vivir una celebración mexicana con juegos tradicionales.

Para celebrar este 16 de septiembre, puedes rescatar esos juegos clásicos que tienes empolvados en tu armario y regrésalos a la vida.

Lo mejor de todo esto es que los juegos tradicionales no necesitan energía eléctrica, así que no elevarán más tu cuenta de luz y tampoco requieren baterías, por lo que no tendrías que salir al supermercado a comprarlas.

Estas actividades son una excelente forma de pasar el tiempo en familia y compartir recuerdos entre generaciones. Dale un descanso a los videojuegos y el celular y toma esta oportunidad para regresar a tu infancia.

Aquí traemos cinco juegos tradicionales que puedes usar para divertirte en estos días de encierro por la pandemia.

1. Lotería

Este juego de cartas es uno de los más populares del país. Consta de un tablero con distintas figuras y un juego de cartas correspondiente a estos dibujos. Una persona va anunciando las figuras de la baraja mientras el resto marca los espacios que correspondan en su tablero; quien lo llene primero, gana.

Se originó en Italia, en el año 1400. Fue durante la Independencia Mexicana cuando se volvió un pasatiempo popular entre los soldados. Hoy en día, puede ser una gran forma de divertirse en familia.

2. Serpientes y escaleras

Sus orígenes se remontan a la India. Consta de un tablero, en el que se mueven fichas de acuerdo al resultado de los dados. Si el jugador cae en una escalera, puede ascender a una casilla del siguiente nivel, mientras que en las serpientes tendrá que descender. El primero en llegar a la meta, gana.

Originalmente, había un mensaje moral en este tablero. Las escaleras representaban una recompensa a las virtudes de cada persona, mientras que las serpientes eran un símbolo de los pecados.

3. Basta

Para jugarlo sólo se necesita papel y lápiz. Cada jugador hace una tabla con categorías en la parte superior. Alguien recita el abecedario de manera silenciosa y cuando lo paran, se escoge una letra. Todos tienen que intentar llenar su tablero con palabras que pertenezcan a cada categoría y comiencen con la letra seleccionada. El primero en terminar grita ¡Basta!

Si quieres adaptar el "Basta" a los tiempos modernos, prueba hacer una videollamada con tus amigos y cada quién puede seguir la dinámica desde casa.

4. Matatena

Se juega con pequeñas estrellas de plástico y una pelota, aunque puedes reemplazar las estrellas con otros objetos, como semillas o bolas de papel. El objetivo es botar la pelota y, cuando esta esté en el aire, recoger la mayor cantidad de estrellas posibles con una sola mano.

No es exclusivo de México y en otros países se le conoce por distintos nombres como yauquis (Cuba) o jackses (Costa Rica). En el caso de matatena, el nombre proviene del náhuatl "maitl", mano, "tetl", piedra y "tena", llenar.

5. Damas Chinas

En este juego tienes un tablero con una estrella de seis picos y perforaciones en cada esquina. En estos hoyos se colocan pequeñas bolitas que hay que cruzar hasta el lado contrario, un movimiento a la vez.

En realidad el origen de este juego no tiene nada que ver con su nombre, ya que nació en Alemania y se remonta a 1892. Su nombre inicialmente era "Stern-Halma". Stern quiere decir estrella en alemán y halma viene del griego y se traduce como "saltar".

