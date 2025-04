Aries

En el amor estás llamando la atención, pero podrías estar ignorando a alguien que realmente vale la pena y está más cerca de lo que crees. Si estás en pareja, la clave está en la confianza: evita los celos y no dejes que las dudas te hagan sabotear lo que has construido. Exprésate con claridad y cuida ese vínculo que podría crecer si lo riegas con comunicación honesta.

Tauro

Vienen tiempos emocionales más ligeros, dejando atrás heridas que te marcaban. El amor comienza por ti: si te valoras, atraerás relaciones más sanas. Confía en tu capacidad para amar sin miedo. Deja atrás lo que ya dolió y permite que nuevas experiencias entren con libertad y sin repetir patrones.

Géminis

Alguien del pasado podría volver a tu mente o tu vida, y con eso, algunas emociones removidas. Antes de abrir la puerta nuevamente, piensa si es amor o solo nostalgia. Lo importante es que estés dispuesto a soltar para permitir que llegue alguien que se alinee con tu presente, no con tu pasado.

Cáncer

No confundas el cariño o la costumbre con amor verdadero. Si una relación no te hace sentir pleno, es hora de replantearte si vale la pena seguir ahí. Permítete conocer nuevas personas, sin culpa y sin miedo. El amor auténtico no se siente como sacrificio, sino como impulso.

Leo

El recuerdo de alguien importante puede removerte por dentro estos días. Tal vez haya algo pendiente que necesitas cerrar emocionalmente para abrir espacio a nuevas historias. Deja que el corazón sane y no tengas miedo de volver a sentir. Lo mejor del amor aún no ha llegado.

Virgo

Estás en un punto donde el corazón te pide movimiento. Si deseas cambios amorosos, empieza por actuar distinto: sal, conoce, abre tu mente y corazón. No inviertas tiempo en quienes no te corresponden con la misma energía. El amor llega cuando tú decides dejar la puerta abierta con madurez y sin expectativas vacías.

Libra

Se acerca una oportunidad de reconciliación o de cerrar un ciclo con alguien del pasado. No lo veas como retroceso, sino como una forma de sanar. Aprovecha también los momentos sociales para abrirte a nuevas conexiones. El amor florece cuando dejas ir lo que ya no suma.

Escorpión

Esta semana puede traerte emociones encontradas. Aunque a veces sientas un vacío, también existe una gran oportunidad de compartir tiempo de calidad con alguien. Date permiso de disfrutar sin pensar demasiado. No todo tiene que ser tan intenso; a veces el amor llega en lo sencillo y espontáneo.

Sagitario

Si estás en pareja, evita que la rutina apague la chispa. El amor necesita movimiento, novedad y atención. No te conformes con lo que ya no vibra. Si estás soltero, mantente alerta: hay alguien cerca que podría interesarte, pero no dejes que viejas desconfianzas te impidan conectar.

Capricornio

Has atravesado situaciones que te hicieron dudar del amor, pero ahora hay espacio para comenzar de nuevo con una visión más clara. Aprendiste, creciste y ahora sabes lo que mereces. Esta semana es ideal para abrirte emocionalmente y permitir que alguien se acerque, sin cargar viejas heridas.

Acuario

Estás aprendiendo que el amor también es reciprocidad. Si sientes que das más de lo que recibes, haz una pausa y pon límites. Deja de protegerte tanto por miedo a ser lastimado y permite que alguien te conozca de verdad. Abrir el corazón no es debilidad, es valentía emocional.

Piscis

Estás en un momento donde tus emociones te llevan a cuestionar tus relaciones. Si estás dando demasiado sin recibir lo justo, es tiempo de equilibrar. No dejes que el miedo a ser herido te haga cerrar puertas. El amor auténtico llega cuando te muestras tal cual eres, sin esconderte ni ponerte barreras.

Con información de Nana Calistar.

EE