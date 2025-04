Aries: Antiguos sentimientos podrían volver con fuerza. Puede que decidas dar una segunda oportunidad, pero no dejes que terceros interfieran con comentarios que solo generan dudas. La relación que tienes puede verse afectada por personas cercanas a tu pareja. La clave será la comunicación sincera y la confianza mutua.

Tauro: Un amor que creías superado podría volver a tocar tu corazón. Si bien hay posibilidades de reconectar, también surgirán obstáculos externos. Evalúa con calma si vale la pena abrir nuevamente esa puerta y mantén el foco en lo que te hace bien emocionalmente.

Géminis: Nuevas personas entrarán a tu vida, pero también pueden aparecer viejos amores. No todas las intenciones serán buenas, así que escucha a tu intuición. Reflexiona sobre lo que realmente deseas en una relación y comienza a priorizarte en cada decisión sentimental.

Cáncer: Tu entorno puede influir en tu estado emocional. Aunque este periodo no está centrado en el amor, podrías recibir el apoyo de alguien cercano que se vuelve importante en tu vida afectiva. Observa quién te acompaña de forma genuina.

Leo: Un nuevo romance podría transformar completamente tu presente. Llegó el momento de sanar, dejar atrás lo que dolió y comenzar a construir algo basado en amor propio. Aprenderás que nadie es indispensable y que el amor empieza por ti.

Virgo: Aunque no todo girará en torno al amor en estos días, sí es importante que te reconectes contigo. Solo desde ese lugar podrás estar listo para una relación auténtica. Lo emocional puede estabilizarse si tú lo estás primero.

Libra: Es momento de tomar más en serio lo que deseas en una relación. No todas las conexiones valen la pena, y no todo lo que brilla es amor. Evita relaciones pasajeras que solo generen desgaste emocional. Sé más selectivo con tus afectos.

Escorpión: Deja que tu amor propio sea tu prioridad. Has aprendido a no quedarte donde no te valoran. Ya no estás para mendigar cariño. Quien te quiera, que lo demuestre. Quien no, que siga su camino. Estás listo para algo mucho mejor.

Sagitario: El amor requiere madurez, y estás en ese proceso de crecer y redefinir lo que deseas. Deja atrás actitudes que no te dejan avanzar. Pronto verás con más claridad qué tipo de vínculo mereces y con quién deseas compartirlo.

Capricornio: Sueña en grande también en el amor, pero sin perder el foco. Deja atrás vínculos que no te impulsan y abre espacio para relaciones que realmente te acompañen en tu crecimiento. No te conformes con menos de lo que mereces.

Acuario: Cerrar ciclos será fundamental. No siempre es bueno dar segundas oportunidades si eso implica volver a lo que ya dolió. Recuerda que tú tienes el control sobre tus decisiones. El amor propio será tu mejor aliado para atraer relaciones sanas.

Piscis: Nuevas oportunidades emocionales tocarán tu puerta. Pero antes de entregarte de nuevo, asegúrate de haber soltado lo que aún pesa. Quien quiera quedarse, lo hará sin que tengas que pedirlo. Valórate más y verás cómo cambia tu forma de amar.

Con información de Nana Calistar.

EE