Marilyn Manson lidera KnotFest México; aquí te dejamos los detalles

El KnotFest México regresa tras seis años de ausentarse en México. Lo que pocos saben es que ahora Marilyn Mnason no sólo aparecerá en el cartel de la edición 2025, sino que también esta eminencia del metal pesado lidera esta nueva entrega del festival , que se llevará a cabo en el Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte.

Marilyn fue personalmente quien confirmó su colaboración a través de su perfil en redes sociales, luego de revelarse los nombres que conformarán el cartel del esperado evento.

¿Cuándo y dónde comprar boletos para el KnotFest?

Mediante su cuenta en X, Manson compartió que la venta de boletos empezará el 3 de julio a las 11:00 a.m. (hora local) .

Las entradas estarán disponibles en la plataforma Funticket.mx y también podrán adquirirse en taquillas físicas del Fórum Buenavista.

La cuenta oficial del festival también confirmó la participación de otras bandas como Shinedown, While She Sleeps, Slaughter to Prevail y Falling in Reverse, completando una alineación que ha generado opiniones encontradas .

Cartel genera reacciones divididas

En redes sociales, las opiniones sobre el cartel no se hicieron esperar. Algunos celebraron el regreso de Manson, mientras otros consideraron que el lineup es limitado y contiene agrupaciones que ya han visitado el país recientemente.

"Lo único bueno de este lineup es que no iré" , "Lo único bueno es Manson", "Todos llorando porque esperaban algo 'mejor', aunque no supieran qué, y yo feliz de que al fin vendrá Hanabie o Shinedown", "Lo tomaré como Marilyn Manson and Friends", "No me decepciona porque no esperaba absolutamente nada", se lee entre los comentarios.

¿Cuáles serán los precios del festival?

De acuerdo con la información publicada, estos son los precios por sección:

General: 2,300 pesos

Suplemento General + (sin acceso al evento): 900 pesos

General Conecta Ride: 2,600 pesos

VIP: 3,800 pesos

VIP Conecta Ride: 4,100 pesos

Terraza Knot: 12,000 pesos.

MC