Carlos Fuentes: Recuerdan vida y obra del escritor a diez años de su muerte

Recordar la vida y obra de Carlos Fuentes, y sobre todo, impulsar la memoria de su legado, fue el propósito del homenaje organizado por el INBAL; su directora, Lucina Jiménez anunció que a partir de un diálogo con Silvia Lemus y Florence Olivier, explorarán la obra dramática de Carlos Fuentes; así como Fuentes y las artes visuales, el cine y la danza, "son los otros pendientes a trabajar", indicó Jiménez.

En el homenaje participaron voces como Hernán Lara Zavala, Florence Olivier, Alberto Vital, Javier Garciadiego, Roger Bartra, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Margo Glantz, Vicente Quirarte, Rosa Beltrán, Gonzalo Celorio, Liliana Weiberg, entre otros.

TWITTER/ @cultura_mx

Hernán Lara Zavala, Florence Olivier, Alberto Vital y Javier Garciadiego destacaron a los grandes maestros de Fuentes: Juan Rulfo, Juan José Arreola, Octavio Paz, su profesor de leyes Manuel Pedrozo, pero sobre todo Alfonso Reyes, a quien conoció gracias a su padre, el diplomático Rafael Fuentes, en la Capilla Alfonsina. Javier Garciadiego, director de la Capilla Alfonsina y del Archivo de Alfonso Reyes de Bellas Artes, contradijo a Carlos Fuentes, quien dijo: "aprendí literatura en las rodillas de Alfonso Ryes".

Garciadiego señaló: "Fuentes se hizo escritor solo, nada de las rodillas de Reyes", agregó que el escritor sí frecuentó mes con mes a Alfonso Reyes en busca de consejo para "vivir con dignidad" como escritor, a lo que el autor de La visión de Anáhuac le recomendó estudiar leyes, pues en México era necesario contar con una profesión para sobrevivir. "El impulsivo joven y el viejo generoso", así fue como Garciadiego resumió la relación entre Fuentes y Reyes, una amistad que lejos de formarse en las rodillas, surgió del acompañamiento y la asesoría.

Por su parte, La Academia Mexicana de la Lengua destacó en su homenaje la faceta de Fuentes ensayista y cronista de la Ciudad de México. "Podríamos decir que Carlos Fuentes es el creador de la Ciudad de México, es el primero que le confirió a nuestra urbe una condición protagónica (...) porque es la voz de la novela", declaró Gonzalo Celorio, director de la AML.

La escritora Margo Glantz destacó cómo Fuentes rescató la épica mexicana con su novedosa forma de narrar el México posrevolucionario, como se puede leer en "La región más transparente", por el uso del lenguaje y el protagonismo de la Ciudad. "No sería exagerado afirmar que la literatura de la onda no hubiese existido si previamente no se hubiese publicado La región más transparente", afirmó la autora de Las genealogías.

"Hoy podemos hablar ya de una disciplina fuentista, en el sentido de que ya hay un gran elenco de personalidades del mundo académico, en el mexicano e internacional, que están trabajando en el análisis de la obra de Carlos Fuentes. Esto es lo que podríamos ver a 10 años de la distancia de su fallecimiento", dijo Diego Valadés, miembro de El Colegio Nacional, durante el homenaje coordinado por Silvia Lemus, que conmemoró el aniversario luctuoso y celebró el 50 aniversario del ingreso "del observador y analista de la realidad" a esa institución.

Al referir el discurso de ingreso de Fuentes a El Colegio, Valadés dijo que el escritor señaló que la ciencia, la moral, la política o la filosofía cuando llegaban a situaciones límite para resolver sus propios dilemas, acudían a la literatura en busca de soluciones y elementos para suplir las insuficiencias.

"Fuentes habló de los errores y excesos de la libertad, refiriéndose a los que podrían cometer quienes analizaban las obras de autores, pero nunca le incomodó la crítica, por eso respetó e incluso aplaudió y defendió la libertad de los críticos (...) y muchos como él consideramos que es preferible correr el riesgo de la libertad y no sujetarnos a la certidumbre de la privación de la libertad, esto es aplicable a la literatura pero también a la vida cotidiana y a la vida política de los países".

FS