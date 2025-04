La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá impuestos a las ganancias de los bancos, aunque sí espera que estas instituciones bajen su tasa de interés.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre la posibilidad de imponer un impuesto especial a las ganancias que obtiene la banca y aunque respondió que de momento su Administración no lo está considerando, sí destacó la importancia de que bajen su tasa de interés para facilitar su acceso a créditos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La respuesta de la banca a las palabras de la Mandataria no se hizo esperar. El director general de Santander México, Felipe García Ascencio, dijo que si bien hay margen para una reducción de tasas de interés de los créditos en el país, se debe ser cuidadoso y esperar que se sigan reduciendo en línea con la referencia de Banxico.

Tras la crítica realizada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que los créditos en el país mantienen elevadas tasas de interés, el directivo recordó que además de la política monetaria del Banco de México, el costo del crédito también obedece a factores macroeconómicos y reducción de riesgos.

“Los bancos que operamos en México tomamos la tasa de referencia que es la tasa de Banxico para ver si las tasas van hacia arriba o van hacia abajo. Hay algunos segmentos de mercado que reaccionan más rápido a las tasas o no reaccionan más lento”, dijo.

Durante el “XXI Encuentro Santander América Latina”, que se realiza en Nueva York, el directivo de Santander México recordó que cuando Banxico aceleró la subida de tasas llevándolas del 4 al 10%, productos específicos como las hipotecas, se mantuvieron sin cambios ante la fuerte competencia que hay en el sector.

“En la medida en la que Banxico empieza ahora un ciclo de reducción de tasas, esto empieza a permear al resto de la economía. Entonces lo que deberíamos esperar es que sigan esta trayectoria de bajar”, explicó.

García Ascencio señaló que productos bancarios como el crédito automotriz e hipotecario son más sensibles y podrían reflejar rápidamente una baja en tasas. En contraste, consumo y tarjetas de crédito tardan más en reducir su tasa.

El directivo de Santander enfatizó que uno de los factores que podría ayudar a bajar las tasas de interés sería la aplicación de políticas mitiguen los riesgos, mejoren la digitalización, además de una fuerte creación de empleo.

Además de fortalecer a las pymes, la Mandataria anunció que Mexicana de Aviación recibirá en los próximos meses 20 aviones Embraer provenientes de Brasil. Agregó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrá nuevos destinos de viaje, además de ser uno de los aeropuertos principales para la Copa del Mundo 2026.

El Universal

Gobierno choca con el pronóstico del Fondo Monetario

El Gobierno “no coincide” con el nuevo pronóstico de una recesión y una contracción del 0.3% que difundió el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el impacto de los aranceles del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

“No conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos, no es que no coincida la Presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden en este planteamiento”, declaró la Mandataria del país, Claudia Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo desestimó el “Informe de Perspectivas Mundiales”, que incorpora el impacto de la guerra comercial y que señala a nuestro país como una de las economías más afectadas por las nuevas políticas de Trump, y si en enero pronosticaba un crecimiento del 1.4% para 2025, lo recorta ahora en 1.7 puntos, hasta el -0.3 por ciento.

Defendió los pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que bajó el 1 de abril al 1.9% la estimación oficial del crecimiento del PIB para 2025 desde una previa del 2.5%, pero aún por encima las expectativas del mercado. También reivindicó el Plan México, que presentó en enero con empresarios para concretar inversiones privadas de un portafolio que suma ya casi 300 mil millones de dólares.

México aceptará al nuevo embajador de Estados Unidos

Luego de que Ronald Johnson fue confirmado en el Senado estadounidense como embajador de Estados Unidos en nuestro país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se va a aceptar su llegada.

La Mandataria adelantó que llevará una “buena relación” con Johnson.

“¿Ya le entregó el beneplácito su Gobierno al embajador de Estados Unidos en México?”, se le preguntó.

“Es hasta que llegue, tiene que presentarse sus cartas, hay un procedimiento diplomático, pero se va a aceptar su llegada”, respondió.

“Tiene que ser una buena relación, como la relación que hay con el Gobierno de los Estados Unidos, dentro de los cauces diplomáticos. Es una relación de respeto mutuo”.

CT