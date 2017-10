Ballet de Jalisco bailará en el lago del parque Metropolitano

Un sueño hecho realidad es lo que está por vivir el Ballet de Jalisco, que por primera vez se adentrará a la entrañas del parque Metropolitano para ofrecer un montaje especial de “El Lago de Los Cisnes”, obra clásica que a partir de hoy deleitará a los tapatíos con seis funciones en el peculiar recinto natural ubicado en el municipio de Zapopan.



El espectáculo contará con servicio de valet parking, estacionamiento libre en las áreas comunes del parque, sanitarios de uso gratuito, así como personal policíaco, cuidadores del parque y módulos de atención médica, además de zona de venta de alimentos y bebidas.



Mario Vargas, director de Materiales Naturales de la Secretaría de Cultura Jalisco, explicó que desde los primeros días de octubre se inició el montaje del escenario que está sobre el lago artificial del Parque Metropolitano, cerca del ingreso conocido por las Torres Amarillas. Añadió que considerando la disminución de lluvia en la metrópoli tapatía, los organizadores están confiados en el que el Ballet Jalisco podrá cumplir con sus funciones sin mayores complicaciones, enfrentándose solamente al frío que comúnmente se manifiesta por las noches en el parque.



“Montamos una parte del escenario sobre el lago y otra en los jardines y pasillo que integran este entorno del lago, es un andamiaje muy parecido al que se utiliza para la iluminación. El lago se cuida y protege con bloques de madera para no lastimar la geomembrana que tiene al ser artificial”.



Por su parte, Manuel Morales, de producción general del Ballet Jalisco, detalló que serán aproximadamente 60 los bailarines que estén participando en los cuatro actos de “El Lago de los Cisnes” que durante una hora y veinte minutos hará uso del escenario de 14×14 metros que también contará con tres pantallas grandes para proyectar videomapping.



“Para el Ballet de Jalisco es un gran logro el poder presentarse en una área natural, por fin se concretó el proyecto que ha sido bastante ambicioso. Entre técnicos y producción somos alrededor de 100 personas trabajando. Una de las apuestas que tiene el director del ballet, Dairusz Blajer, es acercarlo a los jóvenes, aprovechar recursos más actuales. En esta ocasión la proyección multimedia recrea los distintos escenarios de la puesta en escena en donde no hay telones, no hay una escenografía física como tal”.

ASISTE

“El Lago de los Cisnes” por el Ballet de Jalisco de la Secretaría de Cultura. Fechas: 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de octubre a las 20:00 horas. Boletos: zona general en 180 pesos y 500 en butaca numerada. Puntos de venta en Ticketmaster y día y lugar del evento.