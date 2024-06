El próximo viernes 14 de junio la banda Los Amigos Invisibles se presentará en el reciente foro inaugurado C4 Concert House (Avenida Patria 2440, en Zapopan) como parte de su tour “Cool Love”, nombre que también lleva su disco más reciente publicado en 2022. A propósito de esta visita, EL INFORMADOR conversó con Julio Briceño, líder de la agrupación.

“Nos sentimos emocionados de que nos inviten de nuevo a Guadalajara, pues eso dice que hemos hecho las cosas bien y que a la gente le gusta la fiesta, además a nosotros también nos gusta presentarnos en vivo. Guadalajara fue la segunda ciudad que pisamos de la República después de la Ciudad de México. Recuerdo que nos fue a visitar gente de Azul Violeta y el guitarrista de Maná, así que esta ciudad es muy importante para nosotros”.

La gira “Cool Love” ya la habían presentado en las Fiestas de Octubre, “pero ahora estamos incluyendo algunos temas que no estaban en la gira pasada. Pero todos los clásicos están, vamos a tocar todo lo que la gente quiere cantar, pues al hacer el setlist nos fijamos en los algoritmos de qué es lo que más escucha la gente en plataformas sobre nosotros y con base en eso, hacemos el show, pues se trata de montar la fiesta y cautivar al público, a la audiencia de siempre y a la que te está viendo por primera vez”. Amigos Invisibles ha lanzado también en estos meses reversiones de algunos de los temas de “Cool Love” como “No se me olvidó”, “Espérame”, “Antes de dormir” y “Tuyonama”.

Julio destaca que le gusta mucho conectar con el público en los conciertos, Los Amigos Invisibles tiene 32 años de trayectoria y son 25 años de estar en carretera yendo de un lugar a otro para llevar su música a todos los rincones. “La gira ‘Cool Love’ tiene dos años, desde que salió (el disco). El año pasado fueron casi 70 presentaciones en todo el mundo, algo que no esperábamos, este disco nos ha tratado muy bien y por eso es que se decidió seguir de tour, porque sí se están viviendo tiempos diferentes, no sé si fáciles o difíciles, pero nosotros como Amigos no es que tengamos que sacar algo nuevo para seguir vigentes, esto tal vez pasaba hace 10 o 15 años, porque nos dejábamos presionar un poquito más, pero la banda siempre se toma las cosas con calma, entre disco y disco nos ha llevado cuatro o cinco años, pero la banda no deja de tocar, porque las cuentas hay que pagarlas, pero con los promotores que vamos haciendo relaciones, pues se va armando la gira”.

Externa Julio que cuenta con el apoyo de sus fieles seguidores en todo momento, “pues el público que tienes siempre te quiere ver y éste siempre trae gente nueva. Nosotros no vivimos en ese sistema de los conciertos donde tienes que tener algo nuevo, pero ya se está hablando de ver qué hacemos, creo que nos iremos por la onda de los singles; ‘Cool Love’ fue un disco de 16 canciones que estamos trabajándolo como en los viejos tiempos, donde estamos haciendo remixes y versiones acústicas e instrumentales”. Julio está convencido de que la próxima presentación en Guadalajara será una gran velada para rememorar las buenas anécdotas y los clásicos infaltables de Los Amigos Invisibles.

Agéndalo

¡Todos a bailar!

Los Amigos Invisibles presentan su gira “Cool Love”, en C4 Concert House (Avenida Patria 2440 en Zapopan). Viernes 14 de junio. Las puertas se abren a las 20:00 horas y el espectáculo comienza a las 22:00 horas. Boletos, general 850 pesos más servicio y preferente 950 pesos más servicio. De venta en Ticketnow https://goo.su/5j6KeV1.

CT