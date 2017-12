Ava Dellaira está de regreso

En 2014, Ava Dellaira publicó “Cartas de amor a los muertos”, donde narra la historia de Laurel, una chica joven que decide escribir cartas a diversos músicos muertos. Dicho libro la posicionó entre las autoras favoritas de miles de jóvenes alrededor del mundo, y ella agradece la oportunidad que ha tenido de viajar y conocer a sus lectores.

“Hablar con los lectores ha sido de lo más gratificante. He escuchado muchas historias de ellos, de cualquier parte del mundo porque he tenido la oportunidad de viajar a presentaciones y a ferias de libros, recientemente fui a Buenos Aires, y también he viajado por Brasil, aunque principalmente ha sido por Estados Unidos de América. Muchos me han contado sus propias historias, sobre la gente que ellos han perdido… me han contado su manera de relacionarse con el libro”.

Sin embargo, el hecho de reconocer que su siguiente libro sería leído, dificultó la tarea de escribir “Quienes solíamos ser”, ella cuenta: “Fue un poco aterrador escribirlo, en un principio fue difícil, especialmente después del primer libro, porque el primero lo escribí silenciosamente, sin saber si quiera que alguien lo leería, y después tengo estos lectores, que he conocido, y que no quiero decepcionarlos. Así que me hice a mí misma escribir cierto tiempo cada día. Eventualmente, los personajes comenzaron a convertirse en reales y me hundí en la historia”.

La familia como tema

El resultado es la historia de “Marilyn” y “Angie”, madre e hija, quienes emprenden un viaje de autodescubrimiento en la búsqueda de respuestas sobre su pasado. Ava Dellaira, al momento de escribirlo, no pudo dejar de recordar la relación que ella guardaba con su madre.

“Yo tenía una fuerte conexión con mi madre, quien murió justo después de que yo me graduara de la universidad, y creo que me tomó muchos años el poder escribir la historia de una madre y su hija. Pero, en el momento de escribir este libro, sentí que estaba lista. Además, me mudé con la persona con quien ahora estoy casada, así que como estamos comprometidos, estoy pensando, por primera vez, en tener un hijo, por lo que, de cierta manera yo estaba formando (estoy) mi propia familia. Estos dos aspectos, la relación con mi madre y mi propia historia de amor donde estoy pensando en convertirme en madre, ayudaron a formar el libro”.