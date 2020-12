Atenderá los museos en Jalisco con austeridad y en pandemia

La recientemente nombrada directora del Organismo Público Descentralizado (OPD) de Museos, Exposiciones y Galerías (MEG) de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC), Miriam Villaseñor Muñoz, asume su cargo en medio de una pandemia y en el marco de un presupuesto austero para la Cultura durante el 2021. En entrevista, comparte que aún desconoce cuál es la partida que le corresponde al MEG, pero expresa que se mantiene optimista porque siempre hay otras maneras de echar a andar proyectos.

“Todavía no tengo una cifra oficial con la cual trabajar, sin embargo, lo que tengamos vamos a intentar optimizarlo lo más posible tanto en programación como en mantenimiento de los espacios, que eso es lo más importante porque no podríamos albergar exposiciones y programación. Siempre me he considerado una persona optimista, hay exposiciones que se logran conseguir con apoyos, con patrocinios, donaciones e intercambios. Si bien nos va a pegar el presupuesto, no creo que sea un pretexto suficiente para dejar de producir cosas de mucha calidad y muy ambiciosas, debemos de seguir apostando por traer esas grandes exposiciones y lograrlo además, nos va a saber más a victoria”.

Uno de los planes que se propone Villaseñor durante el próximo año es hacer una red estatal de museos, “en donde tengamos una exposición en un espacio que pueda migrar a otro municipio con otra lectura. El interés que tengo es optimizar los recursos en cuanto a que no se va a recibir nada más una exposición una vez, sino tratar de generar programas de educación alrededor de la muestra que está en curso y permear en los diferentes municipios con el tema que se esté tratando en uno de los espacios”.

También señala que no sólo por la cuestión económica, sino también por la pandemia, será difícil traer exposiciones de otros países. “Sin embargo, creo que eso puede ser una oportunidad para ir dejando nuestros espacios preparados y listos para recibir no nada más exposiciones foráneas, también poder producir exposiciones de mucha calidad, tanto de gente local como de gente que podamos traer de otros lugares”.

Villaseñor Muñoz explica que será una tarea trabajar en la vocación concreta de varios de los inmuebles. “Si es cierto que hay muchos espacios que necesitan vocacionarse y tener un perfil más claro y preciso en lo que van a ofertar al público, ya comenzamos a trabajar en algunos borradores para a partir de ahí poder ser más claros”, finaliza.

Operaciones con filtros sanitarios

Por la crisis sanitaria global por COVID-19, el reto de cumplir del MEG con los distintos protocolos de higiene y seguridad continuará durante 2021, si bien ya son varios los recintos que tienen sus puertas abiertas, explica, se seguirá trabajando en las actividades en línea y en las que se puedan y se permitan ser presenciales, además claro, de trabajar en la programación de las exposiciones.

“Los museos del mundo están pasando por los mismos problemas que nosotros, en diferentes escalas y contextos, por supuesto, pero siento que todos estamos en una misma lucha y eso creo que de alguna manera te hace empático con tu entorno, con tu país y con el mundo mismo”.

Recuerda Miriam Villaseñor Muñoz que los recintos culturales que están recibiendo público con las medidas sanitarias son por ejemplo el Ex Convento del Carmen, el Centro Cultural González Gallo de Chapala, así como el Museo Regional de las Artes de Autlán, el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque, el Museo de Arte Sacro, el Centro Cultural La Moreña, Guachimontones y la Casa Taller Juan José Arreola.

Los únicos que van a permanecer cerrados, según cuenta Villaseñor, serían Trompo Mágico, el Museo de Sitio de Palacio de Gobierno, el Museo de las Artes Populares de Jalisco y la Galería Juan Soriano. Sin embargo, comparte que algunos tienen ya programación activa, “y seguiremos trabajando a principios de año para visualizar cuándo se abrirían”.

Evalúan toda la red

En cuanto a si ya sabe cómo se encuentran cada uno de los museos que abraza el MEG sobre el mantenimiento que tienen, destaca Miriam Villaseñor Muñoz que no ha tenido oportunidad de ir a todos, “me hace falta viajar a unos municipios para terminar de hacer mi recorrido, muchos espacios yo los conocía, pero los había visitado como turista, ahora sí que tengo que ir con otros ojos diferentes a ver absolutamente todo”.

Pero si recuerda que ya se está trabajando en remodelaciones y adecuaciones en algunos espacios, por ejemplo, comenzarán con la librería del Ex Convento del Carmen, así también en Trompo Mágico.

“Al Museo de Artes Populares le urgía una remodelación en los baños, ya se está trabajando, terminarán con eso antes de que se acabe el año. Y de ahí, honestamente echarnos a andar para subirles el nivel a todos los espacios”.

