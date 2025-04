Con un diálogo sobre la importancia y el papel que los jóvenes jugarán en el Plan México impulsado por el Gobierno Federal, arrancó formalmente la octava edición de Talent Land, el evento de tecnología e innovación más importante de México, y que este año espera recibir a más de 30 mil asistentes.

Altagracia Gómez, coordinadora nacional del consejo empresarial del Gobierno de México, recordó que el Plan México es un esfuerzo conjunto de la academia, el sector público y el sector empresarial para establecer objetivos concretos de crecimiento económico y social. En un contexto tecnológico y laboral cambiante, se espera cerrar la brecha entre los jóvenes que estudian, trabajan, son profesionistas o emprendieron en un negocio.

Gómez Sierra hizo un llamado a que las personas que integran la fuerza laboral activa, sobre todo aquellas mayores de 30 años, busquen más capacitaciones para fortalecer las llamadas live skills: inteligencia emocional, trabajo en equipo y pensamiento creativo y crítico. Para esto, invitó a las empresas y organizaciones a sumarse al Plan México para brindar estas capacitaciones.

"El 60 por ciento de las empresas que llegan a México nos dicen que la gente no está suficientemente especializada o con suficiente experiencia. En ese sentido hay una chamba por hacer por parte de las empresas, por parte de las instituciones de educación, tanto media superior como educación superior, particularmente la media superior porque para la gran mayoría de los mexicanos es el último escalón antes de pasar a su primer trabajo, y desde luego del gobierno. Por eso la importancia de trabajar juntos para que no sólo ese talento exista en papel, en títulos, sino en la resolución de problemas o el valor agregado que debe de haber dentro de todos los procesos productivos", comentó.

Por su parte, Raúl Martín Porcel, CEO Internacional de Talent Network, señaló que la intención de Talent Land es vincular a los jóvenes universitarios que aún estudian o recién egresados, así como profesionistas, con las empresas que buscan talento en el país.

"Lo primero que había que hacer era identificar el talento. Lo segundo que había que había que hacer era acompañar ese talento y, por último, lo que había que hacer era vincular ese talento. Con ocho años ya hemos detectado mucho talento, hemos acompañado mucho talento, y lo que ustedes ven aquí es el proceso principalmente de vinculación".

Juan José Frangie, en tanto, alcalde de Zapopan, señaló que los jóvenes necesitan oportunidades para entrar al mercado laboral y en Talent Land cuentan con la posibilidad de crecimiento y de romper con las brechas de desigualdad que existen en el municipio, en Jalisco y en México. Además, enfatizó en el mensaje de Gómez Sierra y exhortó a todos los sectores de la sociedad a trabajar de la mano.

"Altagracia dijo una clave, que yo le llamaría coparticipación: sector público, sector privado, academia y sociedad. Si no, no vamos a poder. El gobierno no es el papá de nadie, tenemos que trabajar en conjunto para sacar este México, sobre todo en este tiempo tan difícil, tan incierto, tan polarizado. Nosotros tenemos que salir adelante".

Por último, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, invitó a los jóvenes y profesionales de la tecnología, creatividad e innovación a sumarse al programa Limpia Guadalajara y a la visión de ciudad de su administración.

"Lo que sucede en Talent Land es que se trabaja para preparar a los jóvenes, para cerrar la brecha que hay entre la educación y el trabajo real en el desarrollo de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. Es decir, se trabaja para que estén listos para enfrentarse al futuro", concluyó.

