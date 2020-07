Asómate a estas lecturas sobre el mejor amigo

Los perros son fieles personajes de la vida cotidiana de muchas personas, los perros han entrado en el imaginario artístico y cultural desde sus orígenes (como el buen Argos, el perro de Ulises en “La Odisea” de Homero). A través de la pluma muchos autores han intentado capturar su esencia y explicarnos por qué nos resulta tan buena la compañía de un can, al grado de considerarlos “el mejor amigo”.

“ Flush ” de Virginia Woolf (ed. Austral)

El subtítulo de este breve libro de la autora británica lo dice todo: “una biografía”. Flush fue el nombre del perro de la también escritora inglesa Elizabeth Barrett Browning, un can que vivió una vida de contrastes: por un lado la buena vida al lado de la poeta y su esposo (el igualmente autor Robert Browning) y por otro lado por haber sido víctima de los “secuestros de mascotas”, como lo relata Woolf.

“ Elvis nunca se equivoca” de Rodrigo Morlesin (ed. Planeta Junior)

La famosa “vida de perro” es un cliché que solo viven las mascotas hogareñas: croquetas y agua a su disposición a cualquier hora, caricias y juegos cada tanto y una cama cómoda para pasar la noche. Pero también hay perros callejeros, que buscan ganarse la vida día a día y conseguir un dueño que los trate como se merecen. Así vive Elvis, un cachorro callejero cuya historia está ilustrada por Satoshi Kitamura.

“ Pets de Erica Fudge ” (ed. Paidós )

Otro libro que complementa la bibliografía canina con énfasis en analizar la compleja relación entre animales y humanos es “Pets”, de la investigadora especializada en el estudio de los animales Erica Fudge. En su ensayo Erica no se ciñe solo a hablar sobre los perros, ya que examina a los habituales animales hogareños que acogemos como mascotas. Con ello explora nuestra condición de “humanos” frente a otros mamíferos con los que hemos establecido amistad durante milenios.

“El primer año con mi perrhijo ” de Charlotte Cole (ed. Planeta)

Este libro propone otro tipo de acercamiento con las historias de los perros, pues nos presenta un formato de diario para celebrar a nuestra mascota en el hogar. Con un perfil interactivo, la publicación se completa con nuestra intervención cotidiana al registrar en sus páginas las actividades y fotografías del perro propio.

“La perra de mi vida” de Claude Duneton (ed. Malpaso )

En este breve relato el escritor francés nos presenta a su mascota más allegada, Rita, una perra de otra época en una familia también de otra época. La vida y sus dificultades para perros y humanos tienen en estas páginas de Duneton una expresión singular.

“Lo que me han enseñado los perros” de Lina Palafox (ed. Planeta)

La idea habitual es que uno, como humano, es quien le enseña cosas a los perros: dónde hacer sus necesidades, qué no deben morder, a no ladrar a los amigos o algún truco para jugar. Pero hay una parte de la relación que no siempre tomamos en cuenta: lo que los perros nos pueden enseñar a nosotros. Lina Palafox nos señala esas experiencias de aprendizaje mutuo y enriquecimiento de la vida al tener un perro cerca de nosotros.

