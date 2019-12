Arun Gandhi y el legado de su ancestro

Con la presencia de la India como invitado de honor en la Feria Internacional del Libro (FIL), la figura de Mahatma Gandhi y sus ideas vuelven a la conversación pública en la ciudad. Arun Gandhi, nieto del promotor de la no violencia, visita Guadalajara para presentar su libro “El don de la ira y otras lecciones de mi abuelo Mahatma Gandhi”, dentro del sello editorial Ámbar.

El director del Instituto de la No Violencia platicó su opinión sobre las problemáticas actuales con la ira y la violencia: “Creo que lo que necesitamos hacer al ver el crimen y los delitos, deberíamos enfocarnos en por qué suceden, qué hace a las personas cometerlos. Tratar de eliminar el problema intrínseco que existe. Nos solemos enfocar en las personas, no en los problemas: castigamos a la gente por hacer cosas malas, sin poner atención al problema. Me parece que ya es hora de cambiar el enfoque y ver el problema, no tanto castigar al hombre”.

Para el autor, la paz es responsabilidad de todos; en entrevista, también habló sobre la política y los discursos de odio: “Todo esto está pasando porque muchos de nosotros no somos responsables, no ejercitamos nuestra amistad, no crecemos, estamos furiosos, no queremos escuchar. Con los discursos de odio hemos llegado a tener políticos indeseables en el poder, con esa ira que no tiene un uso útil. Deberíamos ser más responsables”.

La violencia se ejerce de diferentes maneras en la sociedad: “Por desgracia hemos creado una sociedad en la que todos explotamos a los otros: explotación política, explotación religiosa, explotación económica, hasta religiosa. Todo esto sucede y la gente tiene más y más ira. Necesitamos ser más activos, asegurarnos de que escogemos a los políticos correctos, y que los que no hacen las cosas correctas no lleguen al poder”.

En su libro Arun critica cómo toleramos el odio y la ira cuando quien lo ejerce pertenece al grupo político que apoyamos: “Creo que deberíamos ser responsables en una democracia. Siempre se lucha por los derechos en una democracia, lo que no se dice es que los derechos y las responsabilidades son dos caras de una misma moneda. Si no vemos las responsabilidades luego llegan tipos de vida y de políticos como los que tenemos ahora”.

Para el control de la ira y de uno mismo, Arun sigue los pasos de su abuelo: “Es muy importante que todos hagamos meditación, tomarse el tiempo de ver nuestra vida, qué estamos haciendo, a dónde vamos. Necesitamos tomar las riendas de nuestra existencia, y la meditación es una manera de hacerlo. Por eso es importante darse el tiempo de hacerlo”.

Al igual que la meditación, es trascendental la espiritualidad, independientemente de la religión: “Tenemos que creer en algo, tal vez no necesariamente en un dios, pero sí en algo. Solo si creemos en algo, como decía mi abuelo: puedes no creer en dios, pero debes creer en la verdad. Para él la verdad era una deidad. Si creemos en la verdad hacemos lo correcto”.

El escritor abundó en los aprendizajes de su abuelo: “Con él aprendí sobre la no-violencia, no solo física: hay violencia pasiva, no física, que es peor que la violencia física. Todos tenemos que tener una verdadera meditación e introspección para encontrar nuestras debilidades y transformarlas en fuerzas. Así podemos mejorar como seres humanos. Nadie mejora por obtener un título universitario: somos mejores al descubrir nuestras debilidades y transformarlas. Eso lo hacemos individualmente, no al ir a la escuela”.

