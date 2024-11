El próximo jueves 7 de noviembre a las 19:30 horas en Casa Wilmot Chapulín (Juan Manuel 1573, Colonia Americana), el artista Santiago Cumplido inaugurará su primer exposición plástica “An(a)glíforo”, la cual estará en exhibición durante todo el mes de noviembre.

La entrada a la inauguración es libre, pero se le pide a los asistentes vestir de color rojo o azul, o llevando los dos colores para ir a tono con el concepto del proyecto, donde además, Cumplido estará desarrollando unas actividades para que los partícipes se lleven una experiencia más integral de “An(a)glíforo”.

Al respecto de esta muestra, EL INFORMADOR charló con el artista sobre la misma: “Estoy emocionado y nervioso, porque aunque he hecho más cosas en otros ámbitos, en éste es la primera vez y pues es algo nuevo y desconocido”.

Pese a lo anterior, Santiago no es ajeno a la plástica, “desde niño pinto y dibujo”, el ejercicio desde siempre lo ha practicado, “pero fue hasta este año que realmente todo se dio de manera natural y espontánea para que generara una obra completa”.

Explora su vena creativa

Resalta que antes hacía piezas aisladas o esa creatividad que surgía en él, la usaba más para generar los videomappings de los shows que suele hacer, así como el trabajo de diseño de vestuario y escenografía para otros proyectos. “Pero este año, nada fue planeado, me dieron ganas constantemente de crear y todos los días se me ocurría pintar y ya se sentía como una necesidad”, apunta.

Fue entonces que “un día fui a una tienda de arte, compré un buen de cosas e inmediatamente ya estaba pintando todos los días. En dos semanas ya tenía 40 cuadros terminados con toda una homogeneidad o digamos, un hilo conductor”.

Después de este trabajo, comenzó a planear proyectos donde lo multidisciplinario tomara el contexto entre la plástica y el performance, entre otras cuestiones. “Tengo ya cuatro discursos distintos, pero la gente que me está asesorando me sugirió que presentara uno por uno, pues tengo demasiada obra y demasiadas cosas que quiero compartir. Entonces, me pidieron que dosificara todo y que hiciera una exposición de cada uno de estos discursos, los cuales son muy ricos en sí mismos”.

En Casa Wilmot el público verá este primero y ahora Santiago está indagando en otros espacios para llevar los demás conceptos.

Los otros discursos van sobre temáticas de desnudo, técnicas de impresión antiguas que generan movimiento en la imagen y otro más de fluorescencia y sepia.

Lleva el arte a casa

Durante la inauguración, Santiago estará vendiendo litografías y copias numeradas de algunas de las piezas seleccionadas impresas en papel fino, “me interesa que haya de todos los precios, que sea accesible, que haya una gama amplia para que se mueva la obra”. Todas las piezas están en venta.

Un despliegue de colores y emociones

“An(a)glíforo” toma los recursos del azul y el rojo. “Cuando compré las pinturas, adquirí esos colores y comencé a pintar, de manera espontánea elegí el rojo y el azul, los cuales son mis colores antifavoritos, que son los que menos uso y los que menos tengo”, apunta el artista.

Santiago Cumplido detalla que “ya que pinté cuadro a cuadro, me di cuenta que los tenía por toda mi casa, así que me di cuenta que estaba haciendo como algo chamánico, como una psicomagia donde estaba integrando esos colores para indagar qué había en esas formas y texturas. Incluso me costaba verlos, me generaban incomodidad, emociones y cosas locas, soñaba con ellos”.

Reconoce que “además, los dibujos que yo hacía antes eran de formas clásicas, cuerpos humanos y patrones, pero aquí decidí hacer brochazos y buscar un movimiento distinto, una expresión mucho más abstracta y salvaje, me costó un buen llegar a ella”.

Santiago planea otros ejercicios que complementen a la exposición, los cuales está planeando y adelanta que algunos serán sorpresa. Está interesado en que el público se adentre de lleno a esta faceta que tiene como artista plástico.

Apasionado de la ciencia y la tecnología

Creador y performer transdisciplinario, Santiago Cumplido es un apasionado de la ciencia y tecnología escénica, la música para cine, el canto barroco, el circo y danza experimentales; las artes exóticas del mundo, el guionismo y el storytelling. Así también es amante del coleccionismo de equipo vintage, el diseño, los materiales iridiscentes y luminiscentes, la mística, la sensualidad y la moda.

Como cantante contratenor ha compartido el escenario con grandes figuras, destacando su maestro y colega Michael Chance, en salas importantes a lo largo de cuatro continentes. Como actor ha interpretado desde el héroe apolíneo hasta jorobados, drags, villanos, monstruos y vaqueros cómicos. Como bailarín ha brillado en festivales y teatros en Estados Unidos, México, Bolivia, Francia, España e Israel.

Sus aventuras actuales son la promoción de su nuevo ensamble folk-barroco “Kontramariachi”, la consolidación de la agencia “Creaturas Análogas”, el lanzamiento de su marca de ropa art-couture “Artilugio”, las presentaciones del proyecto pictórico “Sanartesano” y las colecciones de arte transdisciplinario “Glowing in the Dark”, “Pas de Deux” y “Efúgio Colorín-Colorado” así como la publicación del libro “Analogue Eros VI”.

CT