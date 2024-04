Guadalajara tiene grandes foros públicos y privados que abonan a la oferta cultural y artística de la ciudad, como es el caso del Teatro María Teresa (Calle Cruz Verde 121, Zona Centro), el cual está completamente renovado y ya con algunos años en funciones a cargo de su director Mauricio Cedeño.

Pero, ¿sabías que el inmueble de valor histórico tiene una historia peculiar?

“Este teatro comenzó a construirse en 1912, pero tuvo que parar por la Revolución Mexicana. Finalmente, logró abrir y operó un poco a tropezones. Lo construyó un señor que se llamaba Eusebio González y se lo regaló a su esposa María Teresa Ruiz, por eso se llama así el teatro. En 1927, lo iban a inaugura de nuevo, pero tuvieron que cerrar por la Guerra Cristera”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR Mauricio Cedeño.

Finalmente lograron abrir y se asociaron con el dueño de unos cines en Guadalajara, convirtiéndolo en cine-teatro, pero recuerda Cedeño que comenzó a irse en picada por lo que tuvieron que cerrarlo definitivamente en 1938. “El teatro no se vuelve a abrir hasta que llegamos nosotros; estuvo 82 años cerrado”.

Recuerda que el inmueble previamente fue comprado por el carpintero de Pancho Villa en la década de los años 40; el sitio voyalteatro.com destaca que esto sucedió en 1946 y el hombre en cuestión se llamaba Canuto del Castillo: “El señor decidió partirlo en dos pisos -hoy nosotros estamos en el área que era el lobby original- dejó un bodegón arriba para todos sus muebles y la mueblería Del Castillo que está aquí, a un lado; la dejó como un negocio”, explica.

Mauricio y su esposa Lupita Ángel, comenzaron con la gestión del teatro a finales del 2019: “Comenzamos con la rehabilitación y el primer encuentro con el público fue el 13 de marzo del 2020 y un día después tuvimos que cerrar por la pandemia. El teatro estuvo cerrado ocho meses después de toda la inversión que hicimos, rezamos por sobrevivir… Sobrevivimos y abrimos oficialmente el 16 de octubre del 2020, con 25 personas de público que era lo único que podíamos tener”.

Expresa además que como el edificio es Patrimonio del Estado, la rehabilitación se basó sobre lo que ya estaba inventariado: “Nosotros pusimos escenario, butacas, telas, camerinos y baños. Contamos con el apoyo de muchos espacios independientes como Periplo ahora Foro El 790, también Casa Reforma y Venero”.

Mauricio ha hecho teatro desde niño, pero nunca había tenido a cargo un inmueble: “Abrimos con un festival de monólogos que se llamó ‘Monología’, porque las producciones en esta ciudad no daban para más, no podías tener otro actor en escena porque no te dejaban por la pandemia, además, las producciones no generaban el dinero suficiente más que para un actor”.

Actualmente, acota Mauricio, en diciembre el teatro cumplió los 500 eventos: “Es un espacio 100% independiente, no tiene ningún subsidio de nada ni de nadie. Y nos ha costado mucho trabajo”.

Mauricio y Lupita pagan una renta por este espacio a la familia Del Castillo, los dueños del inmueble, “son unos ángeles en nuestras vidas, porque durante el proceso de la pandemia tuvimos mucho apoyo de ellos, no hubiéramos sobrevivido sino nos hubieran ayudado”.

Durante el proceso de trabajo para dejar en funcionamiento el teatro, expresa Mauricio que Guillermo del Toro inclusive donó para la causa; además, señala que uno de los detalles más costosos de la reparación fue la gradería: “El barrio nos ha cobijado súper padre, porque no es fácil de pronto meter un negocio donde hay mucha gente viniendo y todo”.

La cafetería está en la planta baja, justo a la entrada, para comodidad de los asistentes. “Y hemos comenzado a producir nuestros propios eventos, porque esto también nos permite solventar los gastos operativos del teatro”. El aforo es para alrededor de 120 personas.

¿Cuál es la vocación del teatro?

Mauricio Cedeño resalta que en torno a la vocación del teatro hay todo un tema. “Cuando abrimos este espacio, yo decía que en nuestro teatro sólo iba a haber mucho teatro serio, teatro de texto y musicales. Pero la realidad es que para que el negocio pueda funcionar, no te puedes dar tanto el paquete. Entonces, durante los primeros dos años, lo que hicimos fue auspiciar todo tipo de producciones, las cuales nos permitieron aprender mucho sobre la operación del espacio, y segundo, sobrevivir”.

Así que poco a poco fueron perfilando el teatro sobre lo que querían ofrecer, donde por ejemplo, las producciones que se presenten en el María Teresa tienen que tener derecho de autor: “Además, comenzamos a apostar por el teatro de texto, con mucha calidad, además de teatro musical, danza y conciertos como jazz, pop o rock; se han grabado discos, se hacen grabaciones y hay muchas conferencias, además de eventos privados de escuelas que nos permiten sobrevivir”.

También, como gestores del inmueble, hay un programa que se llama “Mi teatro, mi barrio”, el cual tiene que ver con ofrecer proyectos escénicos para la comunidad en donde se encuentra el María Teresa, donde se dan boletos para que la gente acuda, “es como una manera de responder al auspicio que nos da el barrio”.

Mauricio Cedeño, director del Teatro María Teresa. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Lo que viene

La cartelera próxima del María Teresa, incluye a la puesta en escena “Cyrano”, la cual estará todos los viernes de abril, a las 20:00 horas, y también se pondrá en marcha “Los Santos Patronos”, todos los sábados de mayo, a las 20:00 horas; además, el montaje “Sor-presas” regresará en julio, y en ese mismo mes habrá una temporada de “Un rato con él”. Más información en www.teatromariateresa.com. La cartelera se actualiza mes con mes.

Agendalo

Cartelera de la ciudad

Obra: “Ticket to Heaven”.

Sede: El Embarcadero Foro Multicultural, Hospital 806, Colonia Artesanos, Guadalajara.

Día y hora: 6 de abril, 19:00 horas.

Obra: “Batallas bajo la sombra”.

Sede: Reforma 508 - A, Col. Centro, Guadalajara.

Día y hora: 12 de abril, 20:00 horas.

Obra: “La pistola”.

Sede: Teatro Jaime Torres Bodet, en Av. España 2020, Colonia Moderna, Guadalajara.

Día y hora: 13 de abril, 19:00 horas.

Obra: “¿Por qué los monos no hablan?”

Sede: Teatro Jaime Torres Bodet, en Av. España 2020, Colonia Moderna, Guadalajara.

Día y hora: 17 de abril, 18:00 horas.

Obra: “BALLENAS. Que nos lleve la marea o encallemos a la orilla”.

Sede: Teatro Jaime Torres Bodet, en Avenida España 2020, Colonia Moderna, Guadalajara.

Día y hora: 19 de abril, 19:00 horas.

Obra: “Sesión para Corazones Rotos”.

Sede: Artem Centro Cultural, en Av. Niños Héroes 1904, Colonia Americana, Guadalajara.

Día y hora: 28 de abril, 20:00 horas.

Los trabajos para modernizar el recinto se enfocaron en el escenario, los camerinos y baños. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

