La presidente electa, Claudia Sheinbaum, anunció a más integrantes de su gabinete y ahora optó por perfiles jóvenes para dirigir las secretarías de Turismo y del Trabajo.

La sorpresa fue el nombramiento de Josefina Rodríguez como secretaria de Turismo. Tiene 35 años y se comprometió a llevar “las bellezas naturales, texturas, olores, colores y sabores” del pueblo mexicano al mundo.

Sheinbaum resaltó que será la funcionaria más joven en su equipo de Gobierno. Destacó que desde 2021 ocupa la secretaría del ramo en Tlaxcala, donde ideó la marca “Tlaxcala sí existe” y “Tlaxcala brilla”. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de Puebla y cuenta con una maestría de Alta Dirección por la Universidad del Valle de Tlaxcala.

Tan solo la derrama económica de los extranjeros que llegaron a México el año pasado superó los 28 mil 682 millones de dólares, que representan un nuevo máximo histórico para el sector, de acuerdo con el Inegi. El reto será aumentar este registro.

Por otra parte, la continuidad del Gobierno actual, presente en cada tanda de nombramientos, se reflejó esta vez en la Secretaría del Trabajo, cuyo titular Marath Baruch Bolaños se mantendrá en el cargo. Sheinbaum acentuó que es un “joven brillante” de 38 años que conoce “desde hace tiempo”.

Bolaños, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, afirmó que la política laboral de López Obrador se ha traducido en una “primavera de los derechos laborales” para la ciudadanía, remarcando el alza en el salario mínimo y la reforma de pensiones.

En Cultura, la próxima presidenta optó por una antigua colaboradora de su paso por la jefatura de la Ciudad de México. La encargada será Claudia Curiel, de 44 años, actual responsable cultural de la capital del país.

Sheinbaum finalizó así las designaciones para su gabinete legal, que hasta ahora ha sido paritario (con 10 mujeres y 10 hombres), con excepción de los secretarios de Defensa y Marina, que se darán a conocer hasta septiembre.

Políticos celebran los nuevos nombramientos del Gabinete

Diferentes políticos e instituciones celebraron el nombramiento de Josefina Rodríguez Zamora, actual secretaria de Turismo del Gobierno de Tlaxcala, quien estará a cargo de la Secretaría de Turismo a nivel federal.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) reconoció el nombramiento de la tlaxcalteca, al igual que el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR), quienes a través de redes sociales la felicitaron y le desearon una gestión llena de éxitos.

A las felicitaciones también se sumó la de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y la del Gobierno de Tlaxcala, quien además acompañó la felicitación con palabras de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, quien dijo que Josefina Rodríguez ha dedicado su carrera a promover y resaltar las maravillas de esa Entidad.

Asimismo, Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y futura titular de Gobernación, felicitó también a la que será la integrante más joven del Gabinete. La felicitación se extendió también a Claudia Curiel de Icaza y Marath Bolaños, quienes serán parte del Gabinete como próximos titulares de Cultura y de Trabajo y Previsión Social, respectivamente.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, también celebró los tres nombramientos del próximo Gabinete de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. A través de redes sociales felicitó a Marath Bolaños, quien repite en la Secretaría del Trabajo; Josefina Rodríguez Zamora, como futura secretaria de Turismo, y a Claudia Curiel, quien encabezará la Secretaría de Cultura.

“Estas designaciones brindan certeza y fortalecerán a la clase trabajadora, al sector turístico y a la cultura mexicana. Felicitaciones”, escribió en redes sociales.

De igual manera, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, felicitó los tres nombramientos designados el día de hoy por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. A través de su cuenta de X, dijo que “será un gusto trabajar y hacer equipo con tres jóvenes talentosos y comprometidos con nuestro movimiento en la construcción del segundo piso de la transformación de #México, bajo el liderazgo de nuestra presidenta electa, la Dra. @Claudiashein. ¡Enhorabuena, vamos con todo!”, mismo mensaje que acompañó de una felicitación.

Acierto, ratificar a secretario del Trabajo

Experto en materia laboral considera que es un acierto de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la ratificación de Marath Bolaños López como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Manuel Fuentes, experto en política laboral y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que la decisión de la futura presidenta es positiva, ya que Bolaños López “es una persona que está ajena al sector del capital, está ajena al sector de las organizaciones sindicales y me parece a mí que esta situación, que no venga de un sector en lo particular, ayuda mucho para los temas de la función que tiene que estar cumpliendo”.

El Universal

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presentó a los integrantes restantes de su futuro Gabinete de Gobierno. XINHUA

Perfiles

Marath Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social

Es el actual secretario de Trabajo y Previsión Social de la Ciudad de México, trabajó junto a la virtual presidenta electa cuando era jefa de Gobierno de la capital.

Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras también por la UNAM. En ambos grados desarrolló investigaciones de cultura política y tradición comunitaria popular.

De diciembre de 2018 a septiembre de 2020 fue secretario particular del canciller Marcelo Ebrard mientras fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

EFE

Claudia Stella Curiel de Icaza, secretaria de Cultura

Es la actual titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, desde el 1 de febrero de 2022, y durante la gestión de Claudia Sheinbaum en la jefatura de Gobierno impulsó una serie de conciertos gratuitos en el Zócalo de la capital.

Estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma México (UNAM), además realizó una especialización en Educación para las Artes por el programa internacional (GLP) impartido por las universidades de McGill, NYU y Harvard.

Es programadora, productora y gestora cultural con 15 años de experiencia en los sectores público, privado e independiente.

ESPECIAL

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo

Tiene 34 años, la más joven del gabinete, estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, obtuvo un diplomado en Dirección Emocional y una maestría en Alta Dirección por la Universidad del Valle de Tlaxcala, su formación académica no está directamente relacionada con la administración pública.

ESPECIAL

Voz del experto

Édgar Aceves, consultor laboral y director de la firma Aceves Zárate

Reducir jornada laboral, el reto

El gran reto que tiene la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en materia laboral es gestionar la reducción de la jornada de trabajo. La mandataria electa propuso un consenso para este tema, y este debe ser uno de los principales retos para el sector en el país, consideró Édgar Aceves, consultor laboral y director de la firma Aceves Zárate.

“Tiene pendiente la reforma en la forma de laborar, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que queda ahí suspendida y parece estar en el limbo actualmente. Creo que eso es lo más esencial”, comentó Aceves.

Agregó que la mandataria también debería plantear la discusión sobre las constituciones laborales y abordar los despidos injustificados o los rompimientos laborales entre trabajador y empresa.

“Es un pendiente importantísimo para hacer justicia a los trabajadores, porque no es lo mismo que te despidan por faltar cuatro días en un periodo de treinta días, a que tú decidas terminar la relación laboral porque sufriste acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento, o alguna de esas causales que prevé la ley del trabajo”, añadió Aceves.

Comentó que se debe avanzar en la adaptación del país a la reforma implementada desde el año 2022, que incluyó la creación de nuevos juzgados laborales en todo el país, así como la extinción de las juntas de conciliación.

También resaltó el aumento al salario mínimo durante el actual Gobierno, afirmando que fue la primera administración federal que se involucró en temas laborales relacionados con el trabajador.

Voz del experto

Mariela del Río Macías, jefa de Artes de la Universidad Marista de Guadalajara

La cultura debe llegar a todos

El nombramiento de Claudia Curiel de Icaza como secretaria de Cultura para la administración de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, podría ayudar a que el sector llegue a las comunidades más olvidadas.

Mariela del Río Macías, jefa de Artes de la Universidad Marista de Guadalajara, artista plástica y gestora cultural, consideró que la cultura siempre se ha concentrado en las grandes urbes, olvidando otras comunidades con menor población o desarrollo socioeconómico.

“Creo que la cultura debe llegar a los lugares olvidados. Ese ha sido el pendiente eterno de la cultura, que se diversifica en las grandes urbes y se olvida de pueblos, rancherías y personas menos privilegiadas. La cultura debe permear en todos los niveles socioeconómicos”, comentó Del Río.

Para ella, el Gobierno de Claudia Sheinbaum deberá enfocarse en este aspecto, asegurando que la población en general pueda apreciar la riqueza cultural del país.

Además, Mariela del Río señaló que la nueva administración representa una visión más joven y moderna. Por ello, solicitó a la nueva funcionaria federal que su proyecto contemple todas las expresiones artísticas y culturales de México, desde las raíces prehispánicas hasta la vanguardia del arte conceptual mexicano.

“México es riquísimo en sus manifestaciones culturales. Este proyecto debe incluir la conservación de nuestro patrimonio edificado, pintura, escultura, fotografía, teatro, danza, artesanías y, por supuesto, la educación artística desde preescolar hasta universidad”.

Voz del experto

Ramón Godínez, profesor investigador del Departamento de Turismo, Recreación y Servicio de la UdeG

Se debe posicionar a México

Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento de Rodríguez Zamora como próxima titular de la Secretaría de Turismo.

Ramón Godínez, profesor investigador del Departamento de Turismo, Recreación y Servicio de la Universidad de Guadalajara, considera que esta designación es positiva, ya que había preocupación de que la Secretaría de Turismo pudiera fusionarse con otra dependencia. “Los retos para la nueva secretaria tienen que ver con seguir posicionando a México en un mercado internacional cada vez más competitivo y mantenerlo entre los primeros diez lugares en recepción de turismo mundial”, comentó.

Añadió que otro desafío es lograr que los turistas dejen más divisas en el país. “Aunque México se encuentra entre los primeros diez lugares en recepción de turistas, está en el lugar 15 en gasto de divisas. No se debe perder ese lugar en recepción de turistas, pero se debe incrementar el gasto promedio de cada uno”, enfatizó.

También señaló la importancia de revitalizar el programa de Pueblos Mágicos. “Aunque en la administración de AMLO se disminuyó el presupuesto al programa”, dijo.

Añadió que México debe seguir participando en ferias de turismo a nivel mundial. “Es fundamental para mantener la visibilidad y competitividad de nuestros destinos”, afirmó.

CT