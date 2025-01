La feria de arte Zona Maco ya alista su edición 21, que se llevará a cabo del 5 al 9 de febrero. Nuevas galerías, premios y una tienda en línea son las novedades que el público encontrará, adelanta Direlia Lazo, directora artística de la feria.

“Es la primera vez que vamos a presentar la Feria Online, significa que todas las galerías van a presentar obras que tienen físicamente en la feria. Apostamos a ese otro público, el virtual que está en otras latitudes, pero que pueda acceder igualmente a los contenidos que ofrecemos”, explica. La feria digital es una colaboración con la plataforma Always Art y permitirá a los interesados adquirir obras de arte en línea y contactar de forma directa a las galerías.

Otra novedad es el nuevo premio de adquisición y residencia que otorgará Zona Maco junto con la Fundación Patiño, al que deben aplicar las galerías con una selección de obras y un comité elegirá la obra ganadora y a tres artistas para una residencia. Justo en el campo de premios, Zona Maco otorga el galardón más valioso de todas las ferias, se trata del Erarta, que reconoce con 100 mil dólares a la obra más destacada de la exposición y se entrega al artista y la galería que lo representa. El premio se elige a través de la votación de los asistentes, pero tras su polémico debut el año pasado — la galería ganadora, In the Gallery, ofreció dinero a cambio de votos, hecho que técnicamente no rompió ninguna de las reglas—, Lazo explica que para la edición de este año han implementado un código de ética. “Apelamos a las galerías a respetar este código y a no incentivar estas prácticas”, dice.

Este año, la feria de arte será el escaparate de 200 galerías nacionales e internacionales, entre las cuales debutan 39, como: Charim Galerie (Viena), Senda (Barcelona), Lee y Bae (Busan), Alejandra Topete (CDMX), Albion Jeune (Londres), OSL Contemporary (Oslo), AfriArt (Kampala) y Nika Project Space (Emiratos Árabes Unidos).

“Nos hace mucha ilusión porque habla de la plataforma y la presencia a nivel internacional que ha consolidado la feria, siendo como esta antesala y primer momento al mercado durante el año”, añade Lazo.

Zona Maco presentará sus secciones ya habituales: la sección principal, Zona Maco Sur, con curaduría de Manuela Moscoso (directora del Center for Art Research and Alliances) y que abordará el tema de la identidad con una selección de galerías que tratan “poéticas deslocalizadas”; Zona Maco Ejes, con selección de Bernardo Mosqueira (curador en jefe del Institute for Studies on Latin American Art), que explorará el concepto de la libertad, así como Zona Maco Arte Moderno, curada por el especialista Esteban King; Zona Maco Diseño, a cargo de la diseñadora Cecilia León de la Barra; Salón del anticuario, con la selección de Alfonso Miranda (director del Museo Soumaya) y Zona Maco Foto, curada por Luis Graham Castillo (gestor cultural especializado en la región del Caribe).

“Algo que destaca es la intención de modernizar la tradición, es decir (trabajan) poéticas que hablan de los orígenes, pero con una visión más moderna. He identificado que hay muchos artistas interesados en eso y a galerías ultra reconocidas que apuestan por los artistas emergentes. Es un gran momento para el arte emergente”, dice Lazo sobre el hilo conductor que ve entre las galerías participantes de este año.

Zona Maco se llevará a cabo en el Centro Citibanamex. Los boletos ya están en preventa en su página web: zsonamaco.com.

CT