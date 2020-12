Arma una pijamada al estilo de Bala

Bala lanza el libro “¡Pijamada!” (Editorial Planeta), una guía para acompañarnos en las veladas. En la publicación, la famosa youtuber comparte “algunos tips, ideas, cositas que podemos hacer para tener una pijamada perfecta”, comentó Bala. Las recomendaciones están basadas en su propia vida: “Los temas son por experiencias que he tenido en pijamadas, me gustan muchísimo. Es un poco de eso, se basó también en mi canción ‘Pijama’”.

En dicha canción comenta la sensación de estar “todo el día en pijama”. Para Bala esos son buenos días: “Me gustaría que pasaran más seguido, la verdad. Me gusta mucho los días en que despiertas y no hay nada que hacer, al día siguiente tampoco. No nos preocupa nada, como en las vacaciones que nos ponemos la pijama y no nos la queremos quitar en todo el día, no queremos bañarnos ni hacer nada más que cantar, bailar, ver una serie. Hay muchas cosas que se pueden hacer en esos días de pijama”.

Además de las prendas, en “¡Pijamada!” se leen lo que Bala más recomienda hacer en las veladas entre amigas: “Puse un poco lo que a mí más me gusta hacer. Puse algunas recetas, porque me gusta mucho cocinar en las pijamadas. No me voy tanto por lo saludable, pero sí he llegado a cocinar con mi mejor amiga cosas saludables. Tratamos mucho de cocinar brownies, galletas”.

La cena se puede comer mientras vemos la televisión. Sobre qué ver, en el tema de las películas y series hay un género predilecto para Bala: “Me gusta ver películas, algunas series, siempre busca algunas opciones. Me encantan las películas de terror, siempre busco alguna para las pijamadas, aunque también las de comedia son muy buenas, pero las de terror son las mejores, me gusta mucho la sensación”.

Para Bala, una reunión como las pijamadas permite profundizar la amistad: “Creo que siempre en las pijamadas hay algún momento donde llega esa parte de ‘deep talk’, cuando estamos con amigas y platicamos más. Me gusta mucho chismear, siento que es muy padre, une mucho, hay mucho tiempo y no hay límite de ‘me tengo que ir’ o ‘ya se tienen que ir mis amigas’”.

En un contexto de contingencia sanitaria, donde salir de casa es complicado para todos, “¡Pijamada!” es también una oportunidad entre los hermanos y hermanas: “También podemos tener nuestra propia pijamada. Hay días en los que llegó en la noche y no tengo nada que hacer, me puedo despertar al día siguiente, los sábados sobre todo. Me gusta, puedo escuchar música, bailar, buscar películas. El libro puede servir para una pijamada con amigas, con la hermana, el hermano, con quien se quiera”.

Otra opción es recurrir a la virtualidad, pues la tecnología ayuda a conectarnos. Sobre esa modalidad, Bala platicó: “Hemos estado haciendo pijamadas virtuales, con algunos amigos. Estábamos en el chat hablando, pero también hay varias aplicaciones en las que podemos ver una película al mismo tiempo y si alguien le pone pausa se pone pausa a todos. Definitivamente se puede hacer virtual e invitar a la gente con un chat o una videollamada. Creo que es algo muy divertido que nunca lo había pensado hasta que llegó todo esto. Están muy divertidas”.

Como embajadora de Nickelodeon, Bala continuará publicando material en formato de libro, con varias sorpresas por anunciar.

