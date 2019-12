Antonio Malpica: “Soy un contador de historias”

Antonio Malpica es un escritor mexicano que se identifica más como un contador de historias, porque “lo que más me gusta es verme a mí mismo como alguien que detecta una historia que vale la pena ser contada, y eso es lo que hago”.

Uno de los valores más importantes que busca a la hora de escribir son las “historias que no te dejan indiferente. Que igual te mueven y te conmueven, y cuando terminas de leerlas, de escucharlas, de verlas, sientes que hubo alguna mínima transformación en ti. Y creo que básicamente es eso lo que me ha movido a contar. No necesariamente buscando un típico específico de transformación”.

Ve en la juventud “la necesidad de creer en algo, positivo y propositivo”. Lo que Antonio le gusta de la juventud es que “tienen toda esta energía, quieren encausarlo hacia algo. Y usualmente esa es la edad donde buscas tus metas, tus causas personales, tus misiones de vida. Y como tratas de formarte, en lo que te puedas formar para verdaderamente cambiar al mundo”.

Sobre el Premio Iberoamericano SM Literatura infantil y juvenil, que recibió en el 2015, lo ve como “una forma de decirte que lo estás haciendo bien, y eso funciona muy padre en el sentido de seguir haciendo las cosas como lo estabas haciendo”. Para él fue una forma de ver en retrospectiva su trabajo y seguir trabajando en lo que le apasiona.