A reafirmar la amistad con México

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara tendrá la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes con la presencia de la escritora argentina Luisa Valenzuela, quien adelantó en entrevista con este medio sobre su participación: “Hay algo marítimo en mi forma de pensar, las ideas se aquietan o se agitan, hay tormentas o hay calma chicha sin posibilidad de seguir navegando. Por ahora tomo notas dispersas, un día quiero centrarme en el lenguaje (hasta el inclusivo) y el silencio, en el atroz tema de la posverdad y las falsas noticias, otro día quiero hablar de mi pasión por México o narrar recuerdos de Carlos Fuentes y el libro que escribí al respecto: ‘Cortázar/Fuentes, entrecruzamientos’. Pero en verdad sólo sabré qué decido decir cuando me siente a escribirlo. Es así como descubro lo que se cuece a fuego lento en los ignotos rincones de mi mente”.

Sobre sus recuerdos del país, donde destacan Carlos Fuentes y Silvia Lemus, la Cátedra Alfonso Reyes en Monterrey, Margo Glantz, Silvia Garza, Gonzalo Celorio, agregó: “Me llevaría volúmenes enteros escribir mis recuerdos y amores con México. He viajado innumerables veces a esa región mágica del mundo, la más rica en variedad cultural y étnica, en espantos y bellezas. Deslumbrante. Venero a México y su gente. Desde 1970 cuando llegué por primera vez y el siempre recordado y querido Gustavo Sainz me presentó a Joaquín Díez-Canedo quien contrató mi novela en ciernes, ‘El gato eficaz’. La hospitalidad mexicana, las entrañables amistades iniciadas en Buenos Aires cuando Javier Wimer y su esposa Nenuca, Angelina del Valle, estuvieron en la embajada allá por 1968, hasta el día de hoy en el recuerdo de Javier y la persona de Nenuca. Y todos los grandes intelectuales que frecuentaban la casa de ellos que es como la mía en México”.

La memoria del país y sus amistades es constante para Luisa: “Mi libro imaginario sobre México se me aparece como el muy borgeano ‘Libro de Arena’, doy vuelta una página y surgen temas nuevos, lugares que voy descubriendo en cada viaje, seres extraordinarios. Más de una vez me he sentido escritora mexicana, desde el Fondo de Cultura Económica hasta La Ratona Cartonera de Cuernavaca, pasando por editoriales universitarias y todos los festejos y la FIL, la FIL que casi vi nacer, y esas dos mujeres portentosas, tan queridas: Marisol Schulz y Laura Niembro”.

Escritora multifacética

La prosa ha sido el terreno de trabajo de la autora, quien ha publicado cuento y novela además de su trabajo periodístico y de investigación. De esas facetas, compartió: “Son siempre intentos de exploración en busca de aquello que no sé que sé. Aquello que es sabido en alguna dimensión a la cual sólo logro acceder con la escritura. No tanto en periodismo, claro, que exige una mirada horizontal y una elaboración de datos concretos. Al respecto tuve un excelente maestro en esa escuela que es la calle, la experiencia directa. Trabajé de planta durante nueve años en el llamado Suplemento Gráfico del diario La Nación de Buenos Aires, y mi jefe, Ambrosio Vecino, era un purista del lenguaje como hay pocos, sobre todo en medios periodísticos. Creo que fue gracias a esa práctica de compresión y síntesis sin perder información que un buen día me fui adentrado en el microrrelato, mucho antes de que existiera reconocimiento del género. Y el bichito me picó tan fuerte (como decimos por estas latitudes) que se acaba de inaugurar la Biblioteca de Microrrelato Luisa Valenzuela en la magna y venerable Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Por modestia y atenta al género, la rebauticé la BibVal. Sin modestia alguna pero con alegría, invito a los y las microrrelatistas de México, que son excelentes, a que donen sus libros. Figurarán en un catálogo de alcance internacional”.

Agéndalo

Apertura del Salón Literario Carlos Fuentes con la Cátedra inaugural por parte de la escritora Luisa Valenzuela y como presentadora Rosa Beltrán. Domingo 1 de diciembre a las 12:30 horas en el Auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.