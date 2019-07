¡A divertirse con el stop motion!

El Globo, Museo de la Niñez (ubicado en Analco y 5 de Febrero s/n) proyectará “Los cuentos del camino”, una serie de cortos animados (varios de ellos son ganadores de diversos premios otorgados por la industria fílmica y festivales), en el marco de la exhibición que se realizará para que los niños conozcan el universo de la animación. Juan José Medina, cineasta y director de algunos de dichos cortometrajes, detalla en entrevista al respecto de la exposición:

“Se van a hacer varias actividades que tienen que ver con la serie ‘Los cuentos del camino’, que trabajamos en el estudio de Outik Animation, donde hacemos stop motion; se van a proyectar los cortometrajes durante las actividades de verano. Estará esta exposición con algunas marionetas que participaron en estos cortos, y a partir de eso se van a derivar otras actividades para otros talleres dentro del museo”.

El material audiovisual es de creadores como Ze Carlos Pinto, Ismael Mon, Borja Guerrero, Rita Basulto, León Fernández, Sofía Carrillo, Karla Castañeda, Luis Téllez y Juan José Medina. Igualmente, se expondrán marionetas de los cortos “Zimbo”, “Taller de corazones” y “Corazón del sastre”, de estos mismos se harán varias dinámicas que pondrán en marcha el personal del museo. Medina aclara que los animadores de los cortos no serán parte de estas actividades, pues “nosotros simplemente vamos a prestar las marionetas para la exposición y el material para las proyecciones, pero no impartiremos talleres”. Sin embargo, durante la inauguración sí se contará con la presencia de los cineastas (Medina señala que no hay fecha fijada aún, aunque probablemente arranque la primera semana de agosto).

Destaca que la invitación para la creación de esta exposición próxima a inaugurarse surge del nuevo director del museo, Jorge Triana, con quien han “trabajado ya durante muchos años en diferentes proyectos”.

La serie de cortometrajes es una coproducción entre España y México, y la empresa filial -que son sus coproductores- es una editorial española que sólo publica para niños y jóvenes, por tal motivo es que también los invitaron a participar en las actividades de verano del museo, ya que las temáticas, la técnica y los premios que han tenido las producciones son elementos que hablan de la calidad de las mismas, además de que el proyecto es especializado en públicos tempranos.

El cineasta, Juan José Medina, en su estudio de animación. CORTESÍA

Los cortometrajes

Los cortos a exhibir son dos de la primera temporada de “Los cuentos del camino”: “Félix” de Karla Castañeda y “El gran viaje” de Luis Téllez. En tanto, serán tres más de la segunda temporada: “Zimbo” de Rita Basulto y Juan José Medina, “Taller de corazones” de León Fernández y “El corazón del sastre” de Sofía Carrillo. También habrá otros tres que son inéditos y de realizadores extranjeros: “La boda de Gallo Pinto” de Ze Carlos Pinto, de Portugal; “Siete hermanos chinos” de Ismael Mon, de Argentina, y “El último canto” de Borja Guerrero, de España.

Por otro lado, quienes quieran ver algunos de los cortos de la primera temporada desde la comodidad de su casa, Medina señala que algunos están disponibles para rentar en la plataforma de Cinépolis Klic: “La primera temporada ya se proyectó en México hace unos años, esa se hizo enteramente en Galicia, estos cortometrajes que ahora se van a proyectar (la mayoría) pertenecen a la segunda temporada”.

Y en cuanto a la segunda temporada, explica que ésta todavía no se comercializa, puesto que se encuentran en proceso “de terminarla, y ya se lanzará a la venta internacional; pero como cortometrajes, todos tienen su vida propia, pasan por festivales, algunos ya han ganado premios, pero ya que se complete un número (determinado de cortometrajes) ya se puede comercializar como serie”.

Cabe resaltar que varios de estos cortos que conforman la serie “Los cuentos del camino” han sido financiados por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), en su Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales.

“ZIMBO”, ganadora del Premio Ariel, el cortometraje se proyectará en el Globo, Museo de la Niñez. CORTESÍA

Arte en desarrollo

Juan José Medina, quien es el director de “Zimbo” y productor de los cortometrajes que se estarán exhibiendo, se encuentra desarrollando otro corto llamado “Tío”; también trabaja en el largometraje de stop motion “Niño carbón”. Además, cuenta que él junto con los otros animadores que forman parte de la exposición del Globo, Museo de la Niñez, mantienen un vínculo constante con Guillermo del Toro, ya que son parte del equipo del nuevo estudio: el Taller de Chucho.

Cortos a proyectarse: