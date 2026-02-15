Cuba afronta emergencia por bloqueos de EU: expertos

La presión ejercida por Donald Trump sobre distintos países para que suspendan la venta o el envío de petróleo a Cuba ha comenzado a tener efectos directos en la isla, particularmente tras la interrupción del flujo de hidrocarburos proveniente de Venezuela y, más recientemente, de México.

De acuerdo con el internacionalista y académico del Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara, Eduardo González, la situación representa el inicio de una etapa crítica para el funcionamiento de la isla, cuya capacidad interna de producción energética resulta insuficiente para sostener sus necesidades básicas, sobre todo, en materia de energía eléctrica.

Eduardo González explicó que la crisis actual se agudizó a partir del 3 de enero, cuando prácticamente se suspendió el suministro de petróleo venezolano, fuente energética de la nación caribeña. A partir de entonces, la isla pasó a operar con alrededor del 40% del petróleo que requiere, lo que impactó en la generación de electricidad, movilidad del transporte y el funcionamiento gubernamental.

El académico señaló que, aunque México envió recientemente miles de toneladas de alimentos a la isla, no resuelve el problema estructural que enfrenta Cuba ante la falta de combustible.

“Estamos en vísperas de una crisis humanitaria severa en la isla que tiene que ver con la producción de alimentos y la atención médica, fundamentalmente porque los recortes en la energía eléctrica cada vez son más frecuentes, duran más tiempo y afectan a hospitales, oficinas gubernamentales y escuelas”, manifestó el internacionalista.

Eduardo González indicó que el problema central no radica solamente en el tipo de Gobierno cubano (un gobierno socialista encabezado por el Partido Comunista de Cuba), sino en el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde 1960, el cual se ha endurecido con el paso de los años.

Por su parte, Nadine Cortés, abogada especialista en gestión de políticas migratorias internacionales, señaló que el escenario que enfrenta Cuba en 2026 es el de “un cerco múltiple” que combina restricciones energéticas, comerciales y logísticas, ocasionadas principalmente por órdenes ejecutivas emitidas desde Estados Unidos.

La especialista, también columnista nacional, explicó que el sistema eléctrico cubano es altamente dependiente de combustibles fósiles, en particular del petróleo, debido a una red de plantas termoeléctricas antiguas que operan con un déficit histórico. Esta fragilidad, dijo, se agravó a partir de la activación de mecanismos arancelarios contra los países que suministraban crudo a la isla.

“Cuba tiene un sistema eléctrico sumamente dependiente de dos componentes líquidos, porque tienen plantas termoeléctricas viejísimas, una red que está operando con déficit histórico que existe desde aproximadamente la era de la Unión Soviética”.

Nadine Cortés advirtió que la falta de petróleo no solo compromete la generación eléctrica, sino que arrastra riesgos sanitarios, alimentarios y logísticos, debido a que hospitales, sistemas de agua y recolección de basura dependen directamente del suministro energético. A ello se suma una segunda orden ejecutiva que afecta a navieras y aerolíneas que operan con la isla, reduciendo aún más su capacidad de comercio y movilidad.

“El petróleo no solo es para transporte, es la columna vertebral del sistema eléctrico. No es como otros países que tienen energías renovables; en Cuba es una fracción mínima. Todo depende del petróleo”.

Sobre el margen de resistencia de la isla, la especialista señaló que algunos análisis, por ejemplo, de Reuters, estiman que Cuba podría sostenerse apenas unas semanas bajo las condiciones actuales. “La ayuda se les va a terminar, primero porque mientras más prolongados sean los apagones, va a ir siendo el indicativo perfecto de que se les está terminando los recursos que tenían”.

Víctor Olea, académico de Relaciones Internacionales del ITESO, coincidió con los dos especialistas previos en que la dependencia del sistema eléctrico cubano del petróleo importado colocó al país en una situación de alta vulnerabilidad.

“Cuba es un país que produce poco petróleo y, en realidad, depende más de lo que pueda importar que de su producción total”, dijo.

Respecto a cuánto tiempo podría sobrevivir la isla bajo las condiciones actuales a las que ha llegado tras los bloqueos, advirtió que el margen es limitado y que sostener el funcionamiento del Estado y de la sociedad durante un periodo prolongado resulta poco viable sin un cambio en el escenario internacional.

“Sería bastante arriesgado dar una fecha, pero no creo que el gobierno aguante. Si siguen las condiciones como están actualmente, seis meses sería muchísimo el que aguantara el régimen cubano”.

La solución, dijo, debe venir principalmente de un cambio de postura y/o una apertura por parte de Donald Trump y su gobierno.

“Y tal vez la única vía de que esto mejore, si todo se mantiene como está hasta la fecha, es que se logre una transición de gobierno que se vincule a los intereses que está buscando Donald Trump, aunque en este momento podría mencionarse como una suerte de especulación, pues es difícil dar con un escenario certero”.

Marco Rubio. El funcionario no reveló si habrá más represalias económicas contra la nación caribeña. EFE

Marco Rubio pide libertad política al régimen castrista

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el régimen comunista de Cuba necesitará darle a su pueblo libertad económica y política para que Estados Unidos alivie la presión que provocó recientemente apagones y perturbó el día a día de los ciudadanos de la isla.

El control casi absoluto que el Gobierno de Cuba ejerce sobre su economía es un modelo que ha fracasado en otras partes del mundo, afirmó Rubio en declaraciones que recoge el portal Bloomberg News.

Marco Rubio apuntó, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que el régimen se encuentra en una situación “desesperada” porque no recibe subsidios de ningún otro país.

El funcionario no precisó cuál era el objetivo final de Estados Unidos para Cuba, aunque afirmó que la administración Trump estaba dispuesta a brindar más ayuda humanitaria.

“Es importante que el pueblo cubano tenga más libertad, no solo política, sino económica”, apuntó Rubio. “Eso es lo que este régimen no ha estado dispuesto a darles, porque temen que si el pueblo cubano logra mantenerse a sí mismo, perderán el control sobre él”.

Rubio tampoco ofreció detalles del enfoque de Estados Unidos hacia la isla. “Obviamente, estas cosas requieren espacio y tiempo para hacerse correctamente”, dijo. “Sin duda, su disposición a empezar a abrir camino en este sentido es una posible vía de avance”.

La refinería Ñico López, de La Habana, sufrió un incendio el pasado 13 de febrero. EFE

CLAVES

¿A qué se debe la falta de energía?

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024 que se ha complicado desde enero, tras el asedio petrolero de Estados Unidos y el corte de los envíos de crudo venezolano a raíz de la caída del presidente del país suramericano, Nicolás Maduro.

El obsoleto estado de las centrales térmicas, con años acumulados de explotación, y la falta de divisas del Gobierno cubano para adquirir combustible están entre las causas de la crisis. Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas, dos de las tres mayores.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una falta de dinero crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Cálculos independientes estiman que serían precisos entre ocho y diez mil millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Cuba se enfrenta a una situación apocalíptica

Para Ricardo Pascoe Pierce, exembajador de México en Cuba, el problema de nuestro país ante el conflicto La Habana-Washington es que dejó de ser neutral con la llegada de Morena al poder.

Pascoe Pierce señala que México sufrió una humillación luego de que Estados Unidos diera un golpe en la mesa y obligara al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum a dejar de suministrar petróleo a la isla, además de que ya no es visto como un interlocutor creíble en un posible proceso de intermediación.

Como “arrebato infantil”, califica el envío de petróleo, y declara que el Gobierno mexicano fue “imprudente” y cometió “errores graves”: “Si México quería ser un interlocutor hace tiempo, no tendría que haber hecho ese envío masivo de petróleo hacia Cuba, porque en eso mostró su parcialidad y tuvimos que sufrir la humillación nacional de que Washington diera un golpe en la mesa y obligara al gobierno de México a dejar de enviar petróleo a Cuba”.

Pascoe Pierce advierte que en Cuba se vive “una situación apocalíptica” en términos de su crisis humanitaria y la crisis política del régimen de la Revolución Cubana está a un paso de caer al precipicio.

“Los gobiernos del PRI y del PAN siempre fueron buenos interlocutores entre La Habana y Washington, en la medida en que el Gobierno de México era neutral frente al régimen cubano y frente al Gobierno de Estados Unidos. Hoy por hoy, México ha dejado de ser neutral, este es el problema de Morena, que como Morena es partidario del Partido Comunista cubano, como es partidario del régimen cubano, México ya no es visto por Washington como un interlocutor viable. México no tiene ningún papel viable ni posible en un proceso de negociación, y mucho menos de intermediación entre los dos países”, subraya el también analista político.

SABER MÁS

La isla enfrenta un fin de semana entre penumbras y carencias

Cuba enfrentará apagones durante todo el fin de semana, los cuales dejarán sin corriente al mismo tiempo al 56 % del país en la tarde-noche cuando aumenta el consumo, informó la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba. Ciudades como La Habana han clausurado hoteles, ante la falta de energía.

